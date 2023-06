Bebe Rexha hospitalisé après avoir été frappé par un téléphone portable lors d’un concert, le suspect arrêté

La chanteuse Bebe Rexha a été frappée avec un téléphone portable lors de son concert hier soir au Rooftop du Pier 17 à New York.

Dans une vidéo filmée depuis le public, Rexha était sur scène lorsqu’un objet, confirmé plus tard être un téléphone portable, a volé hors de la foule et l’a frappée à la tête.

Rexha a trébuché puis a doublé sur la scène, où l’équipe est arrivée et l’a escortée dans les coulisses.

Les représentants de Rexha n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital sur l’incident.

Une vidéo séparée montrait Rexha tenant sa main sur son œil et son front et saluant les fans alors qu’elle quittait la scène tandis que la foule scandait son nom en signe d’encouragement.

L’étendue des blessures de la chanteuse de 33 ans est inconnue, mais un porte-parole du NYPD a confirmé à Fox News Digital qu’elle avait été « transportée par EMS vers un hôpital de la région dans un état stable ».

La déclaration a également confirmé que le résident du New Jersey, Nicolas Malvagna, 27 ans, a été arrêté pour voies de fait.

Le porte-parole du NYPD a déclaré: « Le dimanche 18 juin 2023 vers 22 heures, la police a été informée d’une agression survenue dans l’espace de concert du Pier 17 situé au 89 South Street, dans les limites du 1er arrondissement. »

« Une enquête préliminaire sur les lieux a déterminé qu’un homme de 27 ans a intentionnellement lancé un téléphone portable sur une artiste de 33 ans sur scène, la frappant au visage. L’individu a été arrêté sur place et emmené au 1er arrondissement pour le traitement des arrestations. »

Les fans ont exprimé leur colère au nom de l’interprète de « I’m Good » sur Twitter.

« Un spectacle absolument génial gâché par un fan qui a jeté son téléphone sur @BebeRexha, j’espère qu’elle ira bien après ça », a déclaré un fan.

« Bebe Rexha est littéralement l’âme la plus douce et la plus solidaire de la planète, qu’est-ce qui ne va pas avec vous, démons…? » en demanda un autre.

« J’ai vu ce qui est arrivé à Bebe Rexha et je suis dégoûté comme si c’était si inutile ! Ces gens montent sur scène pour nous divertir, ils sont humains, NE LEUR JETEZ PAS DES CHOSES ! » dit un troisième.