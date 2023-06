Voir la galerie







Bébé Rexha a plaisanté sur le fait qu’elle n’avait pas été blessée lors de son premier concert après avoir été frappée au visage avec un téléphone volant le dimanche 18 juin. Dans une vidéo de fan visible ci-dessous, la chanteuse pop de 33 ans a parlé à ses fans pendant le Concert du mardi 20 juin au Fillmore de Philadelphie avant de se lancer dans sa prochaine chanson, le tube de 2016 qu’elle a sorti avec Martin Garrix, « Au nom de l’amour ». Avec un sourire sur son visage, elle a dit: « Pas de téléphone dans le visage, Dieu merci. »

@lrexhar Bebe Rexha est devenue émotive en interprétant « In The Name Of Love » hier au spectacle de PHILLY🤧🤍 #beberexha #bestfknnightofmylife ♬ son original – Bebe Rexha

Bebe a ensuite pris un moment pour admirer la foule en liesse, puis a commencé à chanter le premier couplet de « In The Name Of Love ». Cependant, elle s’est rapidement arrêtée, submergée de gratitude. « Faisons le encore. Je vois tous les drapeaux dans les airs et je deviens émotive », a-t-elle informé la foule alors que sa voix se brisait. On ne sait pas si elle était émue par les drapeaux de la fierté gay ou les drapeaux albanais, car elle a piloté ce dernier lors de son concert du dimanche soir (voir ci-dessous) pour soutenir son héritage.

@rossbernaud Quoi qu’il en soit, sans l’incident de lancement de téléphone, c’est nous tous et @BebeRexha avec le drapeau albanais hier soir ayant la meilleure nuit f * kn de nos vies. Quel spectacle incroyable ✨ 🇦🇱 #beberexha #fyp #concert #tour #bestnightever ♬ son original – Ross Bernard

Comme indiqué ci-dessus, la performance de Philadelphie était le premier concert de la hitmaker « I’m Good » après s’être fait jeter un téléphone sur la tête lors de son concert à New York. Après avoir été touchée, Bebe est tombée à genoux et les membres de l’équipe se sont précipités sur scène pour l’aider. Heureusement, ses blessures étaient minimes, car elle a reçu des points de suture et est revenue sur scène quelques jours plus tard. Après l’incident, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour assurer aux fans qu’elle ira bien. « Je vais bien », Bebe a légendé avec humour sa publication Instagram, qui montrait une photo d’elle coupée juste après son émission et une photo de ses points de suture bandés.

Bebe a également partagé un clip rapide sur TikTok, dans lequel elle a chanté les paroles de sa chanson à succès. « Je vais bien, ouais je me sens bien », a-t-elle chanté en retirant ses lunettes de soleil pour dévoiler son œil meurtri et ses bandages.

@beberexha Je vais bien les gars 💖 ♬ son original – BebeRexha

Bien que Bebe ait semblé prendre la situation avec un grain de sel, son agresseur a été interpellé lundi soir 19 juin et a purgé cinq chefs d’accusation : deux chefs d’agression au troisième degré, un chef de harcèlement au deuxième degré, un chef d’agression aggravée. harcèlement au deuxième degré, et un chef de tentative d’agression au troisième degré, par TMZ. En outre, le bureau du procureur du district de Manhattan a affirmé que Nicolas Malvagna, l’homme qui a jeté le téléphone sur le chanteur, a admis l’avoir fait parce qu’il pensait que « ce serait drôle ». Ouais.

Du bon côté, Bebe se rétablira complètement et semble reconnaissante de pouvoir continuer à se produire pour ses fans. La chanteuse « I’m A Mess » a encore sept dates aux États-Unis avant de partir en tournée à l’étranger.

