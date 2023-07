Bebe Rexha expose apparemment son petit ami qui fait honte à la graisse, Keyan Safyari

Même au nom de l’amour, Bebe Rexha n’est pas partisane de faire honte à ceux que vous aimez.

La chanteuse a apparemment dénoncé son petit ami de plusieurs années, Keyan Safyari, pour son commentaire sur son poids, en publiant puis en supprimant une capture d’écran d’un message prétendument envoyé par Safyari.

« Hey. Je n’ai jamais dit que tu n’étais pas belle et je n’ai jamais dit que je ne t’aimais pas. En fait, j’ai dit à quel point tu es belle et à quel point je t’aimais. Mais j’ai toujours dit que je serais honnête avec toi et ton visage changeait alors je vous ai dit que c’était… c’était la conversation que nous avions et vous avez demandé « , commence le message.

« Parce que je m’en soucie, tu préférerais que je te mente ? Tu as pris 35 livres, évidemment tu as pris du poids et ton visage change ? Dois-je juste prétendre que ça ne s’est pas produit et que ça va ? » l’expéditeur a écrit.

BEBE REXHA SLAMS DES COMMENTAIRES SUR SON POIDS APRÈS AVOIR EXPOSÉ L’ESTOMAC: « JE SUIS DANS MON ÉPOQUE GRASSE ET QUOI? »

Rexha a parlé publiquement de son poids fluctuant dans le passé, partageant qu’elle avait pris du poids lors de « The Jennifer Hudson show » en mai.

Lors de la comparution, elle a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de SOPK (syndrome des ovaires polykystiques) l’année dernière. Selon la clinique Mayo, le SOPK « est un problème d’hormones qui survient pendant les années de procréation. Si vous avez le SOPK, il se peut que vous n’ayez pas vos règles très souvent. Ou vous pouvez avoir des règles qui durent plusieurs jours. Vous pouvez également avoir trop de une hormone appelée androgène dans votre corps. »

« C’est l’une des principales causes pour lesquelles les femmes prennent du poids et sont obèses », a déclaré Rexha à Hudson. nous devons simplement être positifs et montrer aux gens que nous aimons », a-t-elle ajouté.

Le mois dernier, Rexha s’est rendue sur Twitter pour critiquer les trolls qui faisaient de son poids un sujet de conversation sur les réseaux sociaux. En plus d’une capture d’écran des phrases « recherchées », Rexha a partagé des photos d’elle-même. « Oui, je suis dans ma grosse époque et quoi », a-t-elle demandé.

Le message a continué, l’expéditeur appelant les propres commentaires de Rexha sur le poids.

« Allez, je prends 3 livres et tu m’appelles chubbs et gros. Ça ne veut pas dire que tu ne m’aimes pas », disait-il.

« Si vous essayez de trouver des raisons de rompre, cela a du sens… mais ce n’est pas la vraie raison. Si vous n’êtes pas satisfait de moi/de vous-même/de la vie et que vous ne voyez pas d’avenir avec nous, alors ce n’est pas grave et c’est le N’utilisez pas quelque chose comme ça pour armer votre colère ou votre anxiété ou toute insécurité que vous pourriez avoir « , a poursuivi le texte.

Rexha est liée à Safyari depuis 2020.

« Tu sais que je t’ai toujours trouvé belle et que je t’aimais quoi qu’il arrive. Je pense qu’il est important pour toi de réfléchir et d’écrire des choses, de parler à un thérapeute et de faire cette retraite pour aller à la racine du problème . Faites-moi savoir si vous souhaitez parler si vous avez besoin de plus de clarté. Je vous aime « , concluait le message.

Un représentant de Rexha n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.