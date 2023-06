Bebe Rexha claque les commentaires sur son poids après avoir exposé son ventre: « Je suis dans ma période de graisse et quoi? »

Bebe Rexha est fière de son corps malgré les critiques pour son image.

La chanteuse de 33 ans a fustigé les body-shamers sur Twitter après avoir soulevé sa chemise et exposé son ventre dans un selfie avec un miroir de salle de bain.

« Oui, je suis dans ma grosse époque et quoi? » Rexha a fait remarquer sur les réseaux sociaux.

En plus de la photo franche, la pop star a partagé une capture d’écran des résultats de la recherche, allant de « bebe rexha normalize 165 lbs » à « bebe rexha avant et après » et « bebe rexha grossit de la même manière ».

BEBE REXHA TOURNE LES TÊTES EN LINGERIE SUR TIKTOK : « SE SENTIR COMME UN MAUVAIS B—H AUJOURD’HUI »

Les fans de la chanteuse « I’m Good » sont intervenus et ont soutenu le corps naturel de Rexha.

« Nous sommes en 2023 et les gens n’ont toujours pas arrêté de parler de votre corps… », lit-on dans un commentaire.

Un autre a écrit : « Pas grosse du tout !!! Tu as l’air normale, en bonne santé et belle. Au diable les ennemis. Ils trouveront toujours quelque chose à détester. »

« Fat era? Plus comme fab era! » un fan a répondu.

BEBE REXHA CROIT ‘TOUT LE CORPS EST BEAU’ DANS UNE NOUVELLE PIC INSTAGRAM SULTRY

En avril, Rexha a adressé des commentaires sur son poids après avoir remarqué que la barre de recherche TikTok montrait que les utilisateurs recherchaient « poids bebe rexha ».

« Voir cette barre de recherche est tellement bouleversant. Je ne suis pas en colère parce que c’est vrai. J’ai pris du poids. Mais ça craint. Merci à tous ceux qui m’aiment quoi qu’il arrive. »

Rexha a ajouté dans un autre tweet à l’époque : « J’ai toujours lutté avec mon poids. Une salope aime manger. »

La controverse sur la honte corporelle survient après que Rexha a partagé son diagnostic de santé du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).

Elle a déclaré que le SOPK est « l’une des principales causes » de la raison pour laquelle les femmes prennent du poids et sont « obèses ».

BEBE REXHA SLAMS LES CRÉATEURS QUI LUI ONT DIT QU’ELLE EST « TROP GRANDE » POUR S’HABILLER POUR LES GRAMMYS : « F— YOU »

« J’étais beaucoup plus mince et j’ai pris du poids… ça vient avec le territoire. Je n’en suis pas folle parce que c’est vrai, mais quand vous voyez des choses comme ça, ça vous dérange », a admis Rexha lors d’un apparition dans « The Jennifer Hudson Show ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Vous ne savez pas ce que quelqu’un traverse, ce qu’il traverse dans sa vie, donc c’est un peu difficile », a-t-elle ajouté.

Rexha a également partagé une vidéo d’elle dansant en lingerie et a sous-titré que son poids n’est « l’affaire de personne… Parce que je suis une mauvaise salope, peu importe mon poids. Mais normalisons 165 livres. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’artiste nominée aux Grammy Awards a récemment battu le record de l’artiste féminine la plus longue de l’histoire de Billboard Hot Country et Billboard Dance/Electronic.