Bebe Rexha admet qu’elle a pris 30 livres après un diagnostic de SOPK « difficile » – Hollywood Life

Bébé Rexha a découvert ce qui lui a fait prendre au moins 30 livres récemment : le SOPK. « Je suis allé chez le médecin l’année dernière – et beaucoup de femmes ont cela et elles ne le savent pas – mais elles ont diagnostiqué [me] avec SOPK, qui est le syndrome des ovaires polykystiques », a-t-elle rappelé lors de l’épisode du vendredi 26 mai de Le spectacle de Jennifer Hudson. Elle a noté que le trouble – qui est causé par un déséquilibre hormonal, selon la clinique Mayo – est «l’une des principales causes de la prise de poids et de l’obésité chez les femmes».

Le hitmaker « I’m Good (Blue) », 33 ans, a déclaré que son diagnostic avait donné un sens à sa récente prise de poids. « J’ai littéralement sauté, comme, 30 livres si rapidement, peut-être un peu plus », a-t-elle déclaré. « Mais nous devons juste être positifs et montrer aux gens l’amour. »

Bebe a parlé de son diagnostic de SOPK plus tôt ce mois-ci tout en discutant avec Gayle King dans son émission SiriusXM, Gayle King à la Chambre. « Je lutte définitivement avec mon poids et je lutte avec mon apparence, et ça a été difficile pour moi. Je viens d’apprendre récemment que j’ai le SOPK et que beaucoup de femmes en sont atteintes », a-t-elle expliqué. « C’est dur. Je pense que pour moi, j’ai définitivement eu du mal avec mon poids et j’ai toujours eu du mal avec la nourriture.

Elle a même rappelé que son poids avait augmenté lorsqu’elle avait signé son premier contrat d’enregistrement. « Ils m’ont en quelque sorte mis ça dans la tête et ils m’ont dit quand j’ai été signé pour la première fois, ‘Êtes-vous prêt à vous mettre en forme de bootcamp ? Parce que vous avez besoin de perdre 20 livres. pour faire ce métier. Comme si vous deviez perdre du poids », a-t-elle noté.

L’artiste nominée aux Grammy Awards a franchement parlé de sa prise de poids en avril après avoir réalisé que la suggestion de recherche dans ses vidéos TikTok était « Bebe Rexha weight ». Prendre à Twitter pour se défouler, elle a partagé une capture d’écran de la phrase de recherche et a écrit: « Voir cette barre de recherche est tellement bouleversant. Je ne suis pas en colère parce que c’est vrai. J’ai pris du poids. » Elle a ajouté: « Mais ça craint. Merci à toutes les personnes qui m’aiment quoi qu’il arrive. »

Voir cette barre de recherche est tellement bouleversant. Je ne suis pas en colère parce que c’est vrai. J’ai pris du poids. Mais ça craint. Merci à toutes les personnes qui m’aiment quoi qu’il arrive. pic.twitter.com/EGkGybhcRY – Bebe Rexha (@BebeRexha) 16 avril 2023

Dans un suivi tweeter, elle a ajouté: «J’ai toujours lutté avec mon poids. Un b **** aime manger. Assez gentiment, les fans ont commencé à répondre avec des messages de soutien d’amour et d’encouragement. Beaucoup l’ont également remerciée pour être un modèle positif pour le corps. En réponse à un fan bebe a écrit, « Je travaille sur moi tous les jours. Juste un peu découragé en ce moment.

