Bebe Rexha a été touchée à la tête par téléphone lors d’un concert et s’est précipitée hors de la scène – Hollywood Life

Crédit d’image : Cindy Barrymore/Shutterstock

Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens ? HONNÊTEMENT! Bébé Rexha a été précipitée hors de la scène après qu’un téléphone l’a frappée à la tête lors d’un concert à New York le 18 juin. La tournée « Best F’n Night of My Life » quand, sortie de nulle part, un smartphone est sorti de la foule et visait directement son visage. La vidéo du public montre le moment exact de l’impact et à quel point elle a été touchée.

Spectacle absolument génial gâché par un fan jetant son téléphone sur @BebeRexha j’espère qu’elle va bien après ça pic.twitter.com/4eBScgurv5 – Alex Chávez (@captiv_8_) 19 juin 2023

Après avoir été frappée, Bebe peut naturellement être vue s’effondrer de douleur sur scène avant que son équipe ne se précipite à ses côtés pour l’escorter. Un spectateur de 27 ans du New Jersey est accusé d’avoir jeté le téléphone et est accusé d’agression, selon une filiale locale de NYC, ABC7. Il est en garde à vue et devrait être interpellé le 19 juin. Entre-temps, aucune déclaration officielle n’a été faite par l’équipe de Bebe sur son état. HollywoodLife a demandé des commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.

Interprète confiant et dynamique, c’est vraiment dommage que le spectacle de Bebe ait été écourté pour une raison aussi violente. Quiconque a vu Bebe en direct sait à quel point elle apporte d’elle-même à ses spectacles, quelque chose dont elle est très fière – d’être elle-même.

« Je pense que c’est un voyage », a admis Bebe à HollywoodLa Vie. « Je pense qu’il s’agit de traverser une phase. Vous ne vous réveillez pas simplement et pensez: « Je suis une mauvaise chienne. » Pour moi, c’était un voyage, et il y a eu un moment où je ne m’aimais vraiment pas et je me disais des choses méchantes. Je pense que l’amour de soi est une tâche constante. Il faut apprendre à se dire de belles choses et j’ai l’impression qu’on dit toujours de belles choses aux autres mais qu’on ne se dit jamais vraiment de belles choses à soi-même. C’était donc quelque chose sur lequel je devais travailler et c’était au plus bas et juste en train de l’allumer », a expliqué Bebe.

Dans l’état actuel des choses, il reste cinq autres concerts – Philadelphie, Washington DC, Atlanta, Orlando et Houston – sur sa tournée. En espérant que Bebe se rétablisse complètement et que ce New York ne l’empêchera pas de revenir là-bas.

