Bébé renne ou Ripley ? Les stars se préparent pour les Emmy Awards

Les stars de Baby Reindeer, The Bear et The Crown font partie de celles qui se préparent pour les Emmys, la cérémonie de remise de prix la plus prestigieuse de l’industrie de la télévision.

Ripley, Shogun, Abbott Elementary, Slow Horses, 3 Body Problem et Only Murders in the Building font partie des autres séries en compétition pour les premiers prix à Los Angeles.

Parmi les grands noms en lice pour les prix d’acteur figurent Idris Elba, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Jodie Foster et Robert Downey Jr.

L’événement de dimanche intervient seulement huit mois après la dernière cérémonie des Emmys, qui avait été reportée de son calendrier habituel de septembre à janvier en raison des grèves à Hollywood.

Qui organise les Emmys ?

Le père et le fils Eugene et Dan Levy ont eux-mêmes remporté des Emmy Awards en 2020 pour la comédie Schitt’s Creek [Getty Images]

Cette année, les hôtes sont un duo père-fils canadien Eugène Lévy et Dan Lévy.

Le duo est surtout connu pour avoir joué ensemble et créé Schitt’s Creek, la sitcom qui a explosé pendant le premier confinement du Covid et a dominé les Emmy Awards 2020.

Avant cela, son père Eugene, 77 ans, a eu une longue et fructueuse carrière au cinéma et à la télévision, avec des rôles dans American Pie et For Your Consideration, tandis que Dan, 41 ans, est apparu dans Sex Education, Modern Family et le film Netflix Good Grief.

« Pour deux Canadiens qui ont remporté nos Emmy Awards dans une tente de quarantaine, l’idée d’être invités à animer cette année l’émission dans un vrai théâtre était une motivation suffisante », ont déclaré les deux hommes dans un communiqué. « Nous sommes ravis de pouvoir lever notre verre à cette saison extraordinaire de télévision. »

Autre part, Selena Gomez, Billy Crystal, Viola Davis, Jimmy Kimmel, Christine Baranski, Lily Gladstone, Kristen Wiig, Maya Rudolph et Steve Martin tous présenteront des prix individuels.

Il semble qu’une sorte de réunion de West Wing pourrait également être envisagée, car Martin Sheen, Allison Janney, Richard Schiff, Jimmy Smits, Dulé Hill et Janel Moloney sont tous répertoriés sur la liste des présentateurs de catégorie.

Une réunion de Happy Days est également probable, avec Ron Howard et Henri Winkler tous deux devraient apparaître alors que la série célèbre son 50e anniversaire.

Quelles émissions de télévision sont nominées ?

La sixième et dernière saison de The Crown, avec Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II, est la seule précédente gagnante du meilleur drame à être à nouveau nominée cette année [Getty Images]

Les Emmy Awards ont divisé leurs nominations en trois catégories : comédie, drame et série limitée.

Traditionnellement, la catégorie la plus prestigieuse de la soirée est celle de la meilleure série dramatique – et les mêmes émissions gagnent souvent année après année.

Au cours des neuf dernières années, c’est Succession ou Game of Thrones qui ont remporté le prix le plus prestigieux des Emmy Awards. Mais maintenant que ces deux prix sont terminés, la voie est libre pour qu’un nouveau venu puisse prendre leur place.

Les nominés pour le meilleur drame de cette année sont Problème de 3 corps, The Morning Show, Fallout, Shogun, L’Âge d’or, Slow Horses et M. et Mme Smithaux côtés d’un autre ancien vainqueur, La Couronne.

L’acteur irlandais Andrew Scott est nominé pour sa performance dans la mini-série Netflix Ripley [Getty Images]

La catégorie la plus intéressante cette année est sans doute celle des meilleures séries limitées, où Bébé renne mène le peloton.

Le récit du comédien écossais Richard Gadd, qui a été harcelé par une femme pendant plusieurs années et a été abusé sexuellement par un personnage masculin de l’industrie de la télévision, a été l’émission la plus commentée de l’année.

Mais la vraie femme qui aurait inspiré le personnage du harceleur poursuit Netflix pour diffamation, négligence et atteinte à la vie privée. Cela pourrait-il ternir l’image de l’émission et lui coûter des votes aux Emmy Awards ?

Les concurrents de Baby Reindeer pour la meilleure série limitée sont Fargo, Leçons de chimie, Ripley et True Detective : Le Pays de la Nuit.

Ayo Edebiri et Jeremy Allen White espèrent répéter leurs précédentes victoires aux Emmy Awards [Getty Images]

Entre-temps, les nominés dans les catégories comédie incluent Astuces, chiens de réservation, école élémentaire Abbott, Curb Your Enthusiasm, Palm Royale, ce que nous faisons dans l’ombre et Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble.

Cependant, les catégories de comédie sont susceptibles d’être dominées par L’oursce qui est en soi controversé car beaucoup de gens pensent que la série n’est pas une comédie et ne devrait pas y concourir.

Loin de nous l’idée de spéculer sur les raisons pour lesquelles cette émission est présentée comme une comédie – mais certains pourraient se demander si c’est parce que cette catégorie est un peu plus facile à gagner, avec une concurrence moins sérieuse que dans le drame.

Cela étant dit, la troisième saison de The Bear n’a pas été aussi acclamée par les critiques ni appréciée par les fans que les deux premières, il n’y a donc aucune garantie qu’elle remporte autant de victoires que les saisons précédentes.

Comme d’habitude, la cérémonie principale a lieu une semaine après les Creative Arts Emmysqui a vu Dick Van Dyke et Jamie Lee Curtis parmi les gagnants.

Comment regarder les Emmy Awards

La cérémonie débutera au Peacock Theatre de Los Angeles à 20h00 HE/17h00 HP dimanche.

Les téléspectateurs américains pourront le regarder en direct sur ABC ou sur le service de streaming Hulu le lendemain.

Au Royaume-Uni, la diffusion débutera lundi matin à 01h00 BST, mais aucune chaîne britannique n’est prévue pour la diffuser.

Principaux nominés aux Emmy Awards :

Série dramatique exceptionnelle

La Couronne

Tomber

L’âge d’or

L’émission du matin

M. et Mme Smith

Shogun

Chevaux lents

Problème à 3 corps

Série comique exceptionnelle

Série limitée ou d’anthologie exceptionnelle

Meilleur acteur principal dans une série dramatique

Meilleure actrice principale dans une série dramatique

Jennifer Aniston – L’émission du matin

Carrie Coon – L’âge d’or

Maya Erskine – M. et Mme Smith

Anna Sawai – Shogun

Imelda Staunton – La Couronne

Reese Witherspoon – L’émission du matin

Meilleur acteur principal dans une série comique

Matt Berry – Ce que nous faisons dans l’ombre

Larry David – Limitez votre enthousiasme

Steve Martin – Seuls les meurtres se produisent dans le bâtiment

Martin Short – Seuls les meurtres se produisent dans l’immeuble

Jeremy Allen White – L’ours

D’Pharaoh Woon-A-Tai – Réservation de chiens

Meilleure actrice principale dans une série comique

Quinta Brunson – École élémentaire Abbott

Ayo Edebiri – L’ours

Selena Gomez – Seuls les meurtres se produisent dans le bâtiment

Maya Rudolph – Butin

Jean Smart – Astuces

Kristen Wiig – Palme royale

Meilleur acteur principal dans une série limitée ou d’anthologie ou dans un film

Matt Bomer – Compagnons de voyage

Richard Gadd – Bébé renne

Jon Hamm – Fargo

Tom Hollander – Feud : Capote contre The Swans

Andrew Scott – Ripley

Meilleure actrice principale dans une série limitée ou d’anthologie ou dans un film