Ted Sarandos, co-PDG de Netflix

JC Olivera/Getty Images

Alors que Netflix a élargi le type de programmation qu’il propose, s’aventurant plus récemment dans les sports en direct et d’autres événements, le co-PDG Ted Sarandos a indiqué dans une nouvelle interview que l’actualité n’est pas pour Netflix.

« Nous ne faisons pas d’informations de dernière minute et ce genre de choses, parce que je pense qu’il existe de nombreux autres débouchés pour cela. Les gens ne se tournent pas vers nous pour ça », Sarandos dit Til New York Times dans une vaste interview qui a été diffusé en ligne samedi lorsqu’on lui a demandé ce qui ne convenait pas à Netflix, mais le dirigeant, dont la société a lancé il y a un an un niveau publicitaire, a déclaré dans la même réponse qu’il était ouvert à de nouvelles choses : Je ne pense pas qu’il y ait de réponse claire parce que le La meilleure version de quelque chose peut très bien fonctionner pour Netflix, mais n’a tout simplement pas fonctionné jusqu’à présent.

La semaine dernière, après la première présentation en personne de Netflix, CNN a reconnu que malgré les incursions du streamer populaire dans différents types de contenu, il manque toujours de programmes d’information en direct ou préenregistrés et ne semble pas intéressé à changer cela.

« Les plateformes de divertissement ne s’intéressent pas aux informations », a déclaré un agent anonyme à CNN. « Leur public n’en veut pas et cela peut être polarisant. Cela n’en vaut tout simplement pas la peine pour eux.

Ailleurs dans le Fois interview, Sarandos a parlé du récent succès britannique du streamer, Bébé rennesuggérant que sa popularité était au moins en partie due à l’algorithme de Netflix.

« Il fut un temps où quelque chose comme Bébé renne on ne le verrait même pas aux États-Unis. Et si c’était le cas, ce serait sur PBS une fois », a déclaré Sarandos. C’est très, très important au Royaume-Uni, et de la même manière que Netflix le fait, il est capté par l’algorithme et commence à être de plus en plus présenté, car lorsque quelque chose devient aussi important dans un pays, il est probable qu’il y ait beaucoup d’audience pour en dehors de ce pays. Et cela a été un énorme succès dans le monde entier.

Au-delà de cela, Sarandos a expliqué qu’il pensait que les séries internationales pouvaient fonctionner aux États-Unis sans avoir besoin d’être conçues pour un public américain.

« Vous n’avez pas besoin d’adapter votre narration à l’Amérique pour fonctionner. Si votre film, si votre film fonctionne, si votre série télévisée fonctionne dans votre pays d’origine, il doit être très authentique », a-t-il déclaré. « Et je pense que ce que le public international capte, c’est cette authenticité. Lorsque vous essayez de concevoir quelque chose pour voyager, cela ne plaît vraiment à personne. Je ne peux penser à rien de ce que nous avons fait qui ait été conçu pour voyager et qui ait réellement voyagé.

La semaine dernière, Netflix a publié sa liste des séries et des films les plus regardés pour le second semestre 2023, les programmes internationaux se classant en bonne place dans sa liste des séries les plus regardées (mesurées par la mesure du streamer de (heures totales de visionnage divisées par le nombre d’heures de visionnage en cours d’exécution). temps). Quatre des six émissions les plus importantes ont été produites en dehors des États-Unis, y compris des miniséries allemandes. Cher enfantle troisième volet du film français Lupin et spectacles britanniques Qui est Erin Carter? et Éducation sexuelle saison quatre. Et son top série du second semestre 2023, Une pièceest une coproduction américano-japonaise.

Tout au long de l’interview, Sarandos met l’accent sur le « point de vue du consommateur sur la qualité » de Netflix, louant le rôti en direct de Tom Brady pour être un sujet de discussion brûlant et soulignant la solide performance de sa « grande » comédie romantique de Lindsay Lohan. Souhait irlandaismalgré l’amour des comédies romantiques Fois journaliste faisant la grimace devant le film.

«Je me base sur les chiffres, combien de personnes le regardent. Je veux dire, les gens regardent tout ça. Les gens désactivent généralement les choses qu’ils n’aiment pas dans ce monde à la demande », a déclaré Sarandos à propos de Souhait irlandais.

Le journaliste du Times affirme que les fans de ces films « sont très déterminés à regarder les choses jusqu’au bout ».

Pourtant, Sarandos se sent Souhait irlandais a sa place, en le comparant à d’autres offres de télévision et de cinéma en disant qu’il se situe « dans le haut de l’échelle Hallmark » mais « pas dans le genre de niveau intermédiaire de l’échelle Hallmark ». [Searchlight] échelle. »

Dans la deuxième partie de l’interview, où Sarandos mentionne d’ailleurs les « dernières nouvelles », il loue à nouveau l’étendue de la bibliothèque du streamer et la façon dont un projet qui trouve un écho auprès d’un large public suggère qu’il s’agit d’une émission de télévision ou d’un film de « qualité ».

Se référant à Souhait irlandais encore une fois, Sarandos a déclaré : « Nous avons tous ces grandes contradictions, même à l’intérieur de nous-mêmes. J’aime La Couronneet j’aime Est-ce du gâteau ? Et je les aime tous les deux également, ce qui n’a aucun sens ! Quand j’y pense et que je me demande : qu’essayons-nous de faire ? Nous essayons de faire des films géniaux. Nous définissons la qualité du point de vue du public. Donc si le public aime le film, c’est génial. C’est la qualité. Irish Wish ne vous a peut-être pas soulagé, mais 65 millions de personnes ont regardé ce film. C’est un énorme succès et les gens l’adorent. Critiques et critiques — c’est une bonne chose. Nous voulons plaire à tout le monde. Mais parfois, les films que nous réalisons ne sont pas faits pour les critiques. Mais pour le public qui l’aime, ils l’adorent.

Quant à ce qui l’inquiète à l’avenir, Sarandos a déclaré qu’il était principalement préoccupé par « l’exécution interne ».

« C’est une société très différente, avec 270 millions d’abonnés dans le monde, qu’elle ne l’était lorsque je l’ai rejoint, avec 175 000 abonnés achetant des DVD aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Alors, comment faire évoluer l’entreprise, comment ne pas devenir trop nostalgique, comment ne pas être trop romantique à l’égard du passé. Films, jeux, télévision et comédies stand-up – toutes ces choses sont de véritables formes d’art. Sinon, ça ne fait que tuer une heure, et alors je serais très inquiet pour TikTok.