Bébé parmi des dizaines d’enfants tués à la suite d’une action militaire britannique en Afghanistan, selon une enquête | Nouvelles du monde

Un petit garçon d’un an faisait partie des dizaines d’enfants tués à la suite d’une action militaire britannique en Afghanistan, selon une enquête.

Les forces armées ont indemnisé les proches de 64 victimes confirmées âgées de moins de 18 ans en neuf ans.

Mais le nombre réel de décès pourrait atteindre 135 si ceux décrits comme le “fils”, la “fille”, le “neveu” ou similaire de quelqu’un sont pris en compte.

Il n’y a “absolument aucune preuve” que les forces britanniques ciblent délibérément des civils ou des enfants, les morts étant nécessairement attribuées à “un mauvais ciblage, une utilisation excessive d’armes lourdes ou des combats dans des zones peuplées”, selon les conclusions de l’Action contre la violence armée (AOAV) suggérer.

L’analyse des paiements d’indemnisation effectués de 2006 à 2014 a révélé qu’entre avril 2007 et décembre 2012, 38 incidents impliquant 64 décès confirmés d’enfants ont été payés par l’armée britannique.

Ce nombre passe à 135 sur 47 incidents si des mentions plus vagues de “fils”, “fille” ou “neveu” sont prises en compte sur une période plus large.

L’âge médian de la population en Afghanistan est de 18 ans, ce qui rend probable que toute mention du “fils” ou de la “fille” de quelqu’un fasse référence à un enfant, a rapporté l’AOAV.

L’âge moyen des enfants tués, dans quelque 27 cas où cela a été donné, était de six ans, a constaté l’AOAV.

Le plus jeune de tous était un petit garçon d’un an, décédé en mars 2009.

Une fillette de 18 mois a également été tuée quelques mois plus tard.

Les deux causes les plus courantes de décès spécifiées étaient les tirs croisés et les frappes aériennes.

Au cours d’une frappe, huit membres d’une même famille ont été tués.

Le total payé entre 2006 et 2014 pour les incidents avec décès d’enfants confirmés était de 144 593 £. Ce chiffre comprend également l’indemnisation des décès d’adultes.

En réduisant cela aux réclamations impliquant des décès d’enfants – 36 sur 27 incidents – le paiement moyen par victime s’élève à 1 656 £. Cela comprend une indemnisation couvrant les blessures et les dommages matériels.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: “Tout décès de civil pendant un conflit est une tragédie, d’autant plus lorsque des enfants et des membres de la famille sont impliqués. Les forces armées britanniques travaillent dur pour minimiser ce risque, qui malheureusement ne peut jamais être entièrement éliminé.

“Cela se fait grâce à un ensemble de processus de ciblage rigoureux fondés sur un travail de renseignement engagé, des protocoles d’engagement solides, une formation approfondie pour ceux qui opèrent dans un conflit et des évaluations lucides après un engagement.

“Nous enquêtons sur les rapports de victimes civiles et sommes toujours ouverts à réexaminer où de nouvelles informations sont soumises.

“Nous suivons l’examen du département américain de la Défense dans ce domaine et prendrons en compte tous les résultats susceptibles d’aider nos propres processus.”