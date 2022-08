Bébé panda essaie de grimper dans un hamac, ce qui s’est passé ensuite vous fera sourire

Après une journée ou une semaine très stressante, nous avons tous besoin d’un peu de temps pour nous détendre dans un hamac. Cependant, nous espérons que nos tentatives de détente se révéleront meilleures que le panda dans cette vidéo virale.

Dans la vidéo publiée sur Twitter, on voit un bébé panda essayer de grimper sur un hamac. Le mignon petit animal s’approche de la balançoire et l’attrape avec ses deux mains avant et essaie de grimper sur la balançoire. Il y parvient mais tombe ensuite de l’autre côté.

L’air confus, le panda essaie de remonter sur la balançoire à rayures violettes et blanches, mais le hamac se retourne deux fois. Lorsqu’il ne peut pas y arriver même après de nombreuses tentatives, il s’accroche à mi-chemin sur le hamac et commence à se balancer. Les gens sont très friands de ses bouffonneries mignonnes.

Cette vidéo drôle mais adorable a été publiée sur le compte Twitter @buitengebieden avec la légende “Bébé panda essayant de monter sur un hamac”. Ce clip de 31 secondes a recueilli 7,6 millions de vues.

Bébé panda essayant de monter sur un hamac.. 😂 pic.twitter.com/t8E2CD8lOq — Buitengebieden (@buitengebieden) 20 août 2022

En voyant la vidéo, de nombreuses personnes ont réagi dans la section des commentaires. Une autre vidéo similaire a également été publiée dans la boîte de commentaires dans laquelle on voit un panda grimper sur la balançoire. Pendant ce temps, l’autre panda l’en empêche.

Une femme a dit que les pandas sont les créatures les plus mignonnes sur cette terre.

Une autre femme a partagé un tatouage de sa main dans lequel un panda est allongé sur une balançoire, disant qu’elle a la preuve que l’animal était assis sur la balançoire.

