Bébé hippopotame né dans un zoo américain

L’appel de Gayla Peevy, enfant star des années 50, pour un “hippopotame pour Noël” s’est réalisé pour un zoo de Virginie.

Le zoo de Metro Richmond a accueilli la naissance d’un hippopotame pygmée à temps pour Noël, selon un communiqué de presse du zoo du 22 décembre.

L’adorable nouveau-né est né le 6 décembre, précise le communiqué. Le bébé encore sans nom est né des parents Iris et Corwin après une grossesse de 7 mois.

Le bébé est le deuxième hippopotame nain né en Virginie, selon le zoo. Et elle grandit rapidement. Elle pesait 16 livres à la naissance et une semaine plus tard, elle pesait déjà 24,2 livres. À l’âge adulte, elle pourrait peser jusqu’à 600 livres.

Le zoo a décrit Iris comme “une mère expérimentée et très attentionnée envers son bébé”. La mère et le bébé sont actuellement dans un “enclos super confortable avec des lits de foin” privé. Mais bientôt, les invités pourront repérer le nouvel ajout lorsque le couple emménagera dans la piscine intérieure, explique le zoo.

Les hippopotames pygmées sont classés en danger par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il reste moins de 2 500 hippopotames pygmées adultes à l’état sauvage en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.