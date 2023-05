Bébé gorille rencontre papa pour la première fois et vole nos cœurs

Un moment réconfortant entre un bébé gorille et son père a été filmé dans un zoo situé dans un lieu inconnu. Partagée par Susanta Nanda, agente des services forestiers indiens, l’adorable vidéo montre le bébé gorille s’approchant provisoirement de son père, qui est vu assis par terre, regardant le petit avec curiosité. Le bébé gorille semble également fasciné par son père et commence à tendre une petite main pour toucher son visage. Le père gorille, très prudent, permet au bébé d’explorer ses traits et penche même la tête en avant pour lui donner un meilleur accès.

La scène est à la fois charmante et captivante, car les deux gorilles semblent faire connaissance pour la première fois. Regarder l’excitation et la curiosité du bébé gorille alors qu’il explore le visage de son père est un spectacle à voir. L’officier de l’IFS a tweeté à côté du clip, « Baby Gorilla rencontre le père pour la première fois. » Il est également beau de noter que la mère gorille semble être assise à proximité et regarde tout le moment se dérouler. Si cela ne vous fait pas monter les larmes aux yeux, rien ne le fera.

Les utilisateurs des médias sociaux ont fait remarquer qu’il leur faisait plaisir d’être témoins de ce lien spécial entre le bébé et son père. Beaucoup ont mentionné que cela leur faisait vraiment plaisir d’assister à quelque chose d’aussi beau. La curiosité sur le visage du bébé gorille était assez évidente pour les autres. Pendant ce temps, d’autres ont encore fait une remarque sur la beauté de toute la création de Dieu. Le clip témoigne des sourires que ces moments doux et tendres peuvent apporter à tous les visages qui en sont témoins. « La curiosité est clairement visible dans les yeux du bébé. Bonne vidéo », a écrit un utilisateur de Twitter.

« Ça a fait ma journée. Étant la femme d’un neurochirurgien, je peux relier les expressions de mes enfants à leur père. C’était la même chose », a fait remarquer un autre tweet.

Un utilisateur a tweeté : « Rien de plus BEAU que les créations de Dieu !

Le moment est un rappel de l’importance des liens familiaux, même dans le règne animal. On peut certainement espérer que ce lien spécial entre père et enfant continuera de se renforcer au fil du temps et apportera de la joie à tous ceux qui en seront témoins. Que pensez-vous de cette belle vidéo ?

