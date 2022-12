Bébé flamant apprend à s’équilibrer sur une jambe rappelle Internet du yoga

La seule chose qui sépare les flamants roses des autres oiseaux est leur capacité à s’équilibrer parfaitement sur une patte. Cependant, les créatures ne sont pas nées de cette façon. Comme la façon dont les bébés doivent apprendre à marcher, les bébés flamants roses apprennent aussi à s’équilibrer. Maintenant, une vidéo saine d’un bébé flamant rose apprenant à s’équilibrer sur une jambe est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le nouveau clip, le bébé se tient juste à côté d’un flamant rose vif à pattes de brindille, qui semble être sa mère.

Le clip court voit le poussin essayer de ramasser ses petites pattes plusieurs fois. A chaque fois, le bébé rentre la jambe sous ses plumes duveteuses, il manque l’équilibre et repose à nouveau la jambe au sol, avant de recommencer tout le processus. À un moment du clip, le travail acharné de la minuscule créature est clairement visible lorsque ses pattes finissent par trembler. Mais le bébé n’abandonne pas. Regardez la vidéo ici :

Dès que la vidéo est apparue en ligne, elle a suscité des réactions hilarantes, laissant de nombreuses personnes ajouter des anecdotes amusantes au clip. Un utilisateur a écrit ceci est “Moi dans le cours de yoga”.

moi dans le cours de yoga— AnitaDrumBeater 🍊 (@drummergirl2000) 4 décembre 2022

Un autre a ajouté: “Je peux littéralement l’entendre dire” Je fais de mon mieux ici maman, d’accord!”

Je peux littéralement l’entendre dire « J’ESSAIE DE MON MEILLEUR ICI MAMAN, D’ACCORD ! » — . (@MiramYasser) 4 décembre 2022

Un autre a commenté: “Cela nous rappelle ces classes de 5-6 ans qui reçoivent leurs premiers cours de ballet.”

Cela nous rappelle ces classes de 5-6 ans qui reçoivent leurs premiers cours de ballet 🤣— twinsthings (@twinsthings) 4 décembre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré: “Je n’ai jamais compris comment cela (se tenir en équilibre sur une jambe) leur facilite la tâche.”

Je n’ai jamais compris en quoi cela leur facilite la tâche…— Corine Leegwater – YogaYatra (@CorineYogaYatra) 4 décembre 2022

La vidéo a amassé plus de quatre-vingt-dix mille likes et plus de 1,9 million de vues sur le site de micro-logging. Selon Discovery, il est pertinent que les bébés flamants roses apprennent à s’équilibrer sur une jambe, car c’est l’une de leurs positions de sommeil préférées. La raison derrière la même chose reste incertaine, mais la recherche indique que cela permet aux oiseaux d’utiliser moins d’énergie et que cela est simplement plus facile pour eux.

