Bébé enlevé à des parents néo-zélandais qui ont refusé le sang vacciné

Un bébé de six mois gravement malade sera placé sous la tutelle temporaire de la Haute Cour de Nouvelle-Zélande après que ses parents ont refusé de lui permettre de subir une opération cardiaque vitale en utilisant du sang de personnes vaccinées contre le COVID-19.

En rendant le jugement mercredi, le juge Ian Gault a décidé que le garçon, qui ne peut être identifié pour des raisons juridiques, resterait sous la tutelle du tribunal jusqu’à ce qu’il se soit remis de l’opération.

Le tribunal a également nommé deux médecins comme ses agents pour superviser les problèmes liés à l’opération et à l’administration du sang, selon des documents judiciaires.

Le bébé a une malformation cardiaque congénitale et a besoin d’une opération urgente à cœur ouvert pour survivre – mais l’opération a été retardée par l’insistance de ses parents pour que seul le sang de donneurs non vaccinés contre le COVID-19 soit utilisé.

L’affaire a attiré l’attention sur les ramifications de la désinformation sur les vaccins deux ans après les campagnes mondiales d’inoculation.

Les parents du bébé pensaient qu’il y avait “des protéines de pointe dans le sang des personnes vaccinées et que ces protéines provoquaient des décès inattendus liés aux transfusions”, selon le jugement.

Les parents avaient précédemment demandé au New Zealand Blood Service de faire un don à une personne choisie par la famille, mais l’agence a refusé et a déclaré qu’elle ne faisait pas de distinction entre les donneurs vaccinés et non vaccinés.

Le tribunal a appris que le Dr Kirsten Finucane, chirurgien cardiaque pédiatrique en chef à l’hôpital Starship d’Auckland, avait dit aux parents qu’il était “tout simplement impossible d’avoir un donneur dirigé”.

Finucane avait consulté d’autres experts et constaté qu’un pontage cardiaque sans utiliser de sang ou de produits sanguins ne serait pas une option pour la chirurgie du bébé, a déclaré le tribunal.

Les parents et les médecins étant incapables de s’entendre sur le traitement du nourrisson et la transfusion sanguine, le Service de santé néo-zélandais a déposé une demande en vertu de la loi sur la protection des enfants en novembre, demandant au tribunal de nommer un médecin pour prendre temporairement la tutelle du bébé pour son examen médical. soin seulement.

Dans un communiqué, l’avocate des parents, Sue Gray, a déclaré qu’ils avaient passé “de nombreuses heures” à examiner leurs options après la décision du tribunal et avaient conclu qu’il n’y avait “pas le temps de faire appel”.

“La priorité pour la famille est de passer un moment paisible avec leur bébé jusqu’à l’opération et de le soutenir tout au long de l’opération”, a-t-elle déclaré.

Suite à la décision du tribunal, le Dr Mike Shepherd, directeur par intérim du service de santé néo-zélandais d’Auckland, a déclaré que ses décisions étaient “toujours prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant”.

“Nous reconnaissons la décision prise par le tribunal suite à notre demande concernant l’opération du bébé et reconnaissons qu’il s’agit d’une situation difficile pour toutes les personnes impliquées”, a déclaré Shepherd dans un communiqué.

La Nouvelle-Zélande a des taux de vaccination relativement élevés pour le COVID-19, avec environ 90 % des personnes âgées de 12 ans ou plus ayant reçu deux injections et plus de 70 % des adultes éligibles ayant reçu une première injection de rappel, selon son ministère de la Santé.