Bébé éléphant sauvé d’un réservoir et réuni avec sa mère

Une vidéo illustrant l’opération de sauvetage d’un bébé éléphant dans un réservoir dans lequel il est tombé suscite diverses réactions sur Twitter. Les images de l’évacuation du petit éléphant ont été publiées sur le site de micro-blogging par Parveen Kaswan, officier du Service indien des forêts (IFS), qui a raconté les détails de l’incident.

Kaswan a déclaré que l’opération de sauvetage du bébé jumbo avait été lancée après que le personnel de la tour de guet eut alerté la salle de contrôle de l’incident. Suite à cela, une équipe de patrouilles a été la première à atteindre le site et le personnel local du champ de tir a suivi. L’officier de l’IFS a en outre déclaré qu’une équipe mobile avait été appelée en renfort et une équipe vétérinaire pour les soins.

L’opération de sauvetage a duré trois à quatre heures au cours desquelles les responsables forestiers ont cassé en partie les parois du réservoir pour laisser la place au petit éléphant. Les autorités ont ensuite évacué le bébé éléphant en toute sécurité et l’ont réuni avec la famille. La mère de Baby Jumbo, a déclaré Kaswan, observait toute l’opération à distance de sécurité.

Kiddo est tombé dans un réservoir d’où l’eau était fournie au village. Équipe territoriale, escouade de la faune II et équipe vétérinaire joignables à temps. A été sauvé et heureusement uni à sa famille. Mère regardait depuis un coffre-fort. Notre équipe. pic.twitter.com/NqSnhH94Rs– Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 23 mai 2021

La vidéo de l’agent IFS a généré près de 70 000 vues et plus de 4 000 likes depuis sa mise en ligne le 23 mai. Les internautes ont loué Kaswan et les responsables forestiers, mais beaucoup ont également fait des suggestions pour éviter de tels incidents à l’avenir.

Un autre officier de l’IFS a félicité l’équipe pour son dévouement et son action opportune.

Formidable. Qu’est-ce qu’une équipe travaille avec dévouement? Félicitations à tous les membres de l’équipe pour cette action opportune. Les bénédictions de la mère éléphant seront là pour toujours avec eux. – Mohan Chandra Pargaien IFS मोहन चंद्र परगाईं (@pargaien) 23 mai 2021

Un autre utilisateur a déclaré que chaque vie valait la peine d’être vécue et que la vidéo avait fait sa journée.

Je veux juste te faire sentir que la vie vaut la peine d’être vécue, cette mafe ma journée, merci zillion – Ranjan Chacko (@ChackoRanjan) 23 mai 2021

Cet homme a partagé un dialogue pour exprimer son appréciation pour l’équipe forestière.

Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter se sont plaints du manque de ressources appropriées avec l’équipe forestière pour l’évacuation. Les fonctionnaires ont été vus briser manuellement le mur du réservoir.

Un utilisateur s’est demandé si les responsables forestiers pourraient être dotés d’un équipement standard comme ceux utilisés par la Force nationale de réaction aux catastrophes (NDRF).

Super … mais ne pensez-vous pas que l’équipe devrait recevoir des dispositifs de sauvetage standard comme ceux-là? @NDRFHQ utilise?! – Dr Sarit K. Das 🍃 (@lucanojade) 23 mai 2021

Un autre utilisateur a déclaré que le réservoir n’aurait pas dû être détruit pour l’opération de sauvetage.

Je souhaite que nous n’ayons pas à détruire le réservoir du village – Nikhil Dawar (@NikhilDawar) 23 mai 2021

Alors qu’un utilisateur tenait des obstacles artificiels responsables de la chute du bébé éléphant dans le réservoir.

