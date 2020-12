Les animaux nous ont depuis longtemps appris de précieuses leçons de vie à travers leurs actions.

Dans une vidéo virale qui fait des cercles sur Internet, on peut voir un bébé éléphant et un zèbre jouer ensemble. La vidéo communique un message important. La vidéo a été publiée sur Twitter par Susanta Nanda des services forestiers indiens le 2 décembre. Le clip de 30 minutes a été visionné plus de 10 000 fois et reçu plus de 1 000 likes.

Regardez la vidéo ici:

Dans la vidéo, un bébé éléphant et un zèbre sont vus jouer dans une prairie, l’éléphant embrasse et étreint le zèbre avec sa trompe et les deux peuvent être vus s’amuser.

La légende écrite par Susanta Nanda avec la photo se lit comme suit: «L’amitié n’a aucune valeur de survie; c’est plutôt l’une de ces choses qui valorisent la survie. «

Un certain nombre de personnes ont publié des commentaires sur l’adorable vidéo. Le court clip a rassemblé divers goûts et commentaires où les gens ont exprimé leur amour et leurs pensées dans les commentaires partagés plus de clips de différents animaux.

« Voici un ajout supplémentaire à votre vidéo … », a déclaré un utilisateur, partageant une version similaire plus longue de la même vidéo avec des moments ludiques entre animaux.

Un certain nombre d’utilisateurs ont qualifié les bébés animaux de « mignons »

« Un moyen de se connaître et de ressentir la chaleur de l’amitié », a déclaré un utilisateur. Plusieurs autres utilisateurs ont ajouté que la vidéo « faisait leur journée ».

Une façon de se connaître et de ressentir la chaleur de l’amitié! – Dr Raju (@drtnraju) 2 décembre 2020

Les deux partagent l’amour ❤️💕❤️ sans attentes .., – Gopi Subramaniyam (@ GopiSubramaniy1) 3 décembre 2020

& ceci marque un merveilleux début de journée – #Hygiène Naturelle (@ SoumyaranjanD18) 2 décembre 2020

Les internautes ont applaudi la pensée et les valeurs soulignées dans la vidéo légère.

C’est ce que d’autres ont noté

Susanta Nanda, qui travaille à Indian Forest Service, a publié et documenté plusieurs vidéos d’animaux. La vidéo suivante faisant la promotion de la valeur de l’amitié dans le règne animal est appréciée des internautes qui partagent leurs propres points de vue dans les commentaires du post.