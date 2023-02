Bébé éléphant courir dans Glee

Vous avez une journée ennuyeuse ? Ne vous inquiétez pas, cette vidéo saine d’un éléphanteau explorant ses environs vous remontera certainement le moral. Le clip est devenu viral sur Internet et les gens adorent les mignonnes pitreries de l’animal. Il a été initialement partagé par l’officier de l’IAS Supriya Sahu sur son pseudo Twitter, où elle a également donné un crédit vidéo au photographe animalier Dhanu Paran. Le court clip commence par un adorable bébé éléphant et sa famille errant dans la réserve de tigres d’Anamalai, au Tamil Nadu. Le bébé court librement sur le terrain verdoyant, explorant son environnement. Ses parents, quant à eux, surveillent de près le veau. Vers la fin, un autre bébé éléphant apparaît dans le cadre et les petits commencent à jouer entre eux. La vidéo était accompagnée d’une légende qui disait: «Surcharge de gentillesse. Ce kutty (bébé) éléphant de notre réserve de tigres d’Anamalai s’amuse à explorer son nouveau monde sous les yeux attentifs de ses parents. Le plus adorable. Le Tamil Nadu compte 5 réserves d’éléphants #TNForest. Vidéo brillante de Dhanu Paran.”

Regardez le clip du bébé éléphant qui court de joie dans la réserve de tigres ici :

Surcharge de gentillesse ❤️ ce kutty (bébé) éléphant de notre réserve de tigres d’Anamalai s’amuse à explorer son nouveau monde sous les yeux attentifs de ses parents. Très adorable. TN a 5 réserves d’éléphants #TNForest superbe vidéo de Dhanuparan pic.twitter.com/jmg28GOqnt— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 1 février 2023

Le tweet a amassé plus de 40 000 vues depuis qu’il a été partagé en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ne peuvent s’empêcher de jaillir à quel point le veau est adorable. L’un des utilisateurs a commenté: “Super clip madame, on dirait que le kutti a aussi un frère aîné / une sœur pour compagnie.”

Super clip madame, on dirait que le kutti a aussi un grand frère/sœur pour compagnie.— Annaashu (@Annaashu2) 2 février 2023

Un autre utilisateur a écrit: “Juste si mignon. Le bébé a-t-il déjà été nommé ? Je l’appellerais Golu.

Tellement mignon. Le bébé a-t-il déjà été nommé ?? Je l’appellerais Golu 😃— CA Swetha Srinivasan (@swethasrini1511) 2 février 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Plus les pâturages sont verts, plus les espèces sont joyeuses ».

Plus les pâturages sont verts, plus les espèces sont joyeuses ! — suryanarayanan k (@surissoul) 1 février 2023

Auparavant, une image d’un éléphant sauvage reconnaissant un médecin qui l’avait soigné il y a près de 12 ans était à la mode sur Internet. L’officier de l’IFS, Susanta Nanda, a publié une photo de la rencontre inhabituelle en ligne, et l’histoire a immédiatement captivé les utilisateurs des médias sociaux. Lorsque l’éléphant voit le vétérinaire, il étend sa trompe dans sa direction. Le médecin, d’autre part, peut également être vu tendre la main vers l’éléphant.

L’officier de l’IFS a décrit comment les éléphants sont parmi ces mammifères avec de bons souvenirs tout en décrivant la rencontre agréable. Il a écrit : « Les éléphants ont l’un des souvenirs les plus forts. En voici un, reconnaissant le vétérinaire qui lui a sauvé la vie alors qu’il était sur le point de mourir 12 ans auparavant. Jetez un oeil au post ici:

Les éléphants ont l’un des souvenirs les plus forts. En voici un, reconnaissant le vétérinaire qui lui a sauvé la vie alors qu’il était sur le point de mourir 12 ans auparavant💕💕Via fascinant. pic.twitter.com/FktXDtuDcw– Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 19 janvier 2023

Le tweet de l’officier de l’IFS a recueilli plus de 41 000 vues à ce jour.

