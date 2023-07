Bébé de Carrie Johnson: la femme de Boris donne naissance à leur troisième enfant alors que le couple révèle un nom surprenant

BORIS Johnson et sa femme Carrie ont accueilli leur troisième enfant – un petit garçon nommé Frank.

Le couple a annoncé que la femme de 33 ans était à nouveau enceinte en mai avec un adorable cliché Instagram de Carrie avec leurs deux autres enfants.

Carrie a donné naissance à un petit garçon Crédit : Instagram

Le couple a nommé leur troisième enfant Frank Alfred Odysseus Johnson

Il est né le 5 juillet à 9h15

Boris et Carrie Johnson ont annoncé leur grossesse avec ce cliché en mai

Le couple, qui s’est marié en 2021, a maintenant trois enfants

Carrie a raconté comment leur bébé allait naître « dans quelques semaines », ajoutant qu’elle avait eu « huit mois épuisants ».

Et aujourd’hui, il a été révélé qu’elle avait donné naissance à un petit garçon en bonne santé.

Sur Instagram, Carrie a écrit : « Bienvenue dans le monde Frank Alfred Odysseus Johnson né le 5 juillet à 9h15. (Pouvez-vous deviner quel nom mon mari a choisi ?!)

« J’adore chaque minute de la bulle de bébé endormi. Voir mes deux aînés embrasser leur nouveau frère avec tant de joie et d’excitation a été la chose la plus merveilleuse à voir. Nous sommes tous très épris.

« Merci beaucoup à l’incroyable équipe de maternité du NHS à l’UCLH. Ce sont vraiment les personnes les plus incroyables et les plus attentionnées. Je ressens une immense gratitude.

« Maintenant, quelqu’un peut-il recommander de bonnes séries / coffrets à consommer pendant l’allaitement?

« C’est l’heure d’un verre. »

Le couple, qui s’est marié en juillet 2021, partage déjà son fils Wilfred, trois ans, et sa fille Romy, un.

Rosemary Iris Charlotte – qui s’appelle Romy – est née le 9 décembre 2021 et porte le nom de la tante de Carrie Rosemary et de la défunte mère de Boris.

Leur fils, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, est né en avril 2020, quelques semaines seulement après que le Premier ministre de l’époque ait passé du temps en soins intensifs avec Covid-19.

Boris, 59 ans, a déjà plusieurs enfants de femmes différentes.

La naissance de son troisième enfant avec Carrie portera le total à huit et il y a un écart d’âge de 27 ans entre son aînée Lara et Romy.

Boris a démissionné de son poste de Premier ministre en juillet 2022, lorsqu’il a démissionné de ce qu’il a appelé « le meilleur travail du monde ».

Dans une adresse à l’extérieur du n ° 10, le Premier ministre vaincu a déclaré qu’il était si « triste » d’être contraint de quitter le travail qu’il aime, mais a concédé: « Ce sont les pauses. »

Dans une rue bondée de Downing Street, remplie de partisans, dont Carrie et bébé Romy, il a remercié les millions de personnes qui ont voté pour lui lors d’un glissement de terrain historique.

Wilfred Lawrie Nicholas est né le 29 avril 2020, seulement 16 jours après que Boris se soit battu pour sa vie en soins intensifs avec un coronavirus – et après le propre combat de Carrie contre le virus mortel.

Carrie Johnson portant sa petite fille, Romy

La famille photographiée alors que Boris démissionne de son poste de Premier ministre