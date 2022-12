Bébé américain né à la même date que ses parents

Dans ce qui se présente comme un scénario extrêmement rare, un couple américain de Huntsville, en Alabama, a partagé la même date de naissance, non seulement avec lui-même mais aussi avec son premier bébé. Cela signifie que toute la famille partagera désormais le même anniversaire. Selon l’hôpital de l’Alabama, le nouveau-né a battu la cote de 133 000 contre 1 pour naître le même jour que ses deux parents. L’hôpital pour femmes et enfants de Huntsville a pris son compte Instagram officiel et a partagé une image de toute la famille. “Félicitations à Cassidy et Dylan Scott qui viennent d’accueillir leur premier enfant au monde ! C’est une période excitante pour n’importe quelle famille, mais c’est très spécial pour cette famille car ils partagent tous le même anniversaire. C’est exact! Le dimanche 18 décembre, une chance sur 133 000 s’est produite lorsque leur fille Lennon est née”, lit-on dans la légende.

L’hôpital a en outre mentionné que Cassidy avait tenu bon jusqu’à 00h30, juste à temps pour la célébration. L’image est maintenant devenue virale et a suscité de multiples réponses de la part des internautes :

“Si charmant! Mon fils est né à HH et a le même anniversaire que son père !”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “Wow ! Comme c’est excitant ! Et c’est aussi l’anniversaire de mon père.”

Pendant ce temps, l’année dernière, une mère malienne a donné naissance à neuf bébés au Maroc. Cette année, elle est rentrée chez elle avec ses bébés. « Joie et satisfaction de les voir en bonne santé. La mère et les bébés se portent bien et sont arrivés sains et saufs au Mali », a-t-elle déclaré dans un message. Halima Cissé, une jeune femme de la ville de Tombouctou, dans le nord du pays, a donné naissance à cinq filles et quatre garçons à Casablanca en mai 2021.

Cela s’est produit lorsque le gouvernement malien l’a emmenée par avion à la clinique Ain Borja de la ville, qui disposait de meilleures installations pour faire face aux grossesses multiples.

Les médecins s’étaient inquiétés pour la santé de la future maman et pour les chances de survie des bébés. Cela s’est produit parce qu’il y avait un risque élevé de naissance très prématurée.

Elle était enceinte de 25 semaines lorsqu’elle a été admise et le personnel médical a réussi à prolonger sa durée à 30 semaines.

