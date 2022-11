Bébé Alia Bhatt-Ranbir Kapoor : est-ce le NOM que l’actrice des Darlings choisira pour son premier-né ? [Watch Video]

C’était le moment où Alia Bhat, Ranbir Kapoor et tous leurs fans attendaient avec impatience que le couple star devienne enfin parents, accueillant une petite fille. Bien que l’on ne sache rien de plus sur la petite fille d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor pour le moment, grand-mère Neetu Singh a gracieusement laissé tomber un peu de dope aux paps sur la façon dont elle se sentait extatique et a également partagé une mise à jour très intéressante sur la façon dont la nouvelle mère va, ce qui réjouira sûrement tous Fans d’Alia Bhatt et Fans de Ranbir Kapoor‘ cœurs. Regardez la vidéo de Neetu Kapoor ci-dessus…