Bébé à bord : la Garde côtière aide à la livraison en mer près de Prince Rupert

La livraison d’un bébé peut être ajoutée à la liste des services que la Garde côtière canadienne aide après que l’équipage de recherche et de sauvetage du navire Florencia Bay a assisté à la naissance d’une petite fille en mer à l’extérieur de Prince Rupert.

La Garde côtière canadienne répond aux appels à l’aide 365 jours par an, a déclaré l’organisation plus tôt ce mois-ci.

« Au cours d’une journée moyenne, la Garde côtière canadienne coordonne la réponse à 19 incidents de recherche et sauvetage, répond à 13 incidents de recherche et sauvetage, aidant 43 personnes et sauvant 13 vies.

La famille du bébé Willow Sankey-Clifton, maintenant âgée de huit semaines, a parlé avec La vue du nord lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau navire de recherche et de sauvetage de la Garde côtière McIntyre Bay le 9 novembre.

Justus Sankey, père de Willow, était plein d’éloges et d’admiration pour les équipes d’intervention d’urgence qui ont transporté sa famille à travers les vagues de Lax Kw’alaams, puis à l’hôpital.

« Ils étaient géniaux. Ils nous ont emballés à plus de 200 pieds sur une rampe escarpée à marée basse avec [Alice] et le bébé. Ils nous ont fait traverser l’eau en toute sécurité. Ils étaient super.”

Dans la nuit du 27 août, l’équipage de la Garde côtière composé de Joey Banys, Brehnen Rowell, Christie Corbett et le capitaine Jeff McDonald a transporté les préposés des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique à Tuck Inlet pour l’appel d’urgence.

Une petite fille est venue au monde rapidement après que les équipes de premiers intervenants ont été appelées à Lax Kw’alaams pour aider la future maman Alice Clifton lorsque les contractions ont commencé rapidement et de manière inattendue.

Clifton venait de travailler son dernier quart de travail à l’usine de poisson de la communauté éloignée la veille, le 26 août, pour commencer son congé de maternité. Elle avait hâte de passer du temps au centre-ville pour se préparer à son paquet de joie attendu.

Elle avait mis ses deux jeunes enfants au lit et se préparait pour une nuit reposante lorsque les aventures ont commencé.

« J’ai commencé à avoir des contractions… elles empiraient. Je suis allé à la clinique et ils devenaient plus forts », a déclaré Clifton.

«Nous attendions de voir s’ils allaient m’envoyer sur le medivac. Mais ce n’était pas disponible. Alors ils ont envoyé le Florencia Bay.

Elle a dit qu’il semblait que quelques heures s’étaient écoulées avant l’arrivée du navire de sauvetage et qu’ils étaient tous prêts à attendre sur le quai lorsque le navire arrivera.

“Je suis monté à bord et nous y sommes restés environ 15 à 20 minutes quand j’ai senti que je devais pousser.”

La spécialiste en sauvetage Christie Corbett a participé à la livraison spéciale avec les lumières de la ville de Prince Rupert en vue. Les membres de la GCC ont aidé les équipes de BC Emergency Health à transporter la mère et le bébé sur le quai jusqu’à la terre ferme.

“C’était assez intense”, a déclaré Clifton. “Il n’y avait rien pour la douleur… C’était une épreuve assez folle. C’était hors de ce monde.

