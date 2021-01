Une mère fait face à une accusation de tentative de meurtre après avoir prétendument «oublié» son bébé dans une maison à -32 ° C, le laissant avec des engelures.

Valentina Fadeeva, 22 ans, dont le fils se bat pour sa vie, est accusée d’avoir abandonné l’enfant d’un an dans une propriété désaffectée en Russie dans des températures extrêmement froides.

La sœur du garçon, âgée de quatre ans, a souffert de graves engelures aux mains, bien que sa mère l’ait ramenée chez elle lorsqu’elle aurait « oublié » le frère de la fille.

La mère risque jusqu’à 20 ans de prison si elle est reconnue coupable.

Les deux enfants sont soignés pour leur terrible état dans un hôpital de Kazan, la capitale de la région du Tatarstan. Les médecins se battent pour sauver le garçon, qui souffre d’hypothermie aiguë.

Le garçon aurait eu des engelures sur le visage, les oreilles, les bras et les jambes.

La femme a affirmé avoir été forcée de quitter son domicile avec ses enfants après une «querelle» avec l’amant de sa mère à la suite d’une séance d’alcool.

L’homme a été interrogé par la police mais relâché plus tard.

Sa mère, Marina Sadykova, 49 ans, avait trouvé le bébé proche de la mort d’un froid intense après son retour à 2 heures du matin du quart de nuit.

Fadeeva a affirmé qu’elle avait ramené la fille à la maison et l’avait réchauffée lorsqu’elle se plaignait du froid – mais avait «oublié» son fils endormi.

Elena Kosova, chef de l’administration du village de Kurkul, où vit la famille, a déclaré que la mère était «sincèrement bouleversée» lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait «failli tuer» son fils.

«Elle le tenait dans ses bras, pleurant… ‘Je t’ai donné naissance… tu dois vivre’,» dit-elle.

La température de -32 ° C était plus sévère que la plus froide jamais enregistrée au Royaume-Uni, -27,2 ° C en Écosse en 1895 et 1982.