‘Beba’ Review: Apprendre des ancêtres

Ce qui est le plus frappant dans le documentaire autobiographique « Beba », outre l’objectif intime et la cinématographie époustouflante, ce sont ses moments de vulnérabilité, qui plongent le spectateur dans les traumatismes familiaux et personnels de la cinéaste afro-latine, y compris les disputes passionnées avec sa mère et son blanc copains.

« Beba », qui fait référence au surnom d’enfance de Huntt, n’est pas une histoire de rédemption d’immigrants passée sous silence. À travers la poésie, la narration – mettant en vedette les voix d’écrivains comme James Baldwin et Audre Lorde – et des entretiens avec sa famille et ses amis, Huntt, la fille d’un père dominicain noir et d’une mère vénézuélienne, reconstitue des parties douloureuses de son histoire familiale et sociale, extrayant sa propre identité à partir des vestiges de son traumatisme. « Chacun de nous hérite des malédictions de nos ancêtres », déclare Huntt. L’accent est mis sur sa relation conflictuelle avec sa mère et la tension qui se développe entre eux devant et hors caméra. Huntt interroge également ses relations avec des amis blancs au milieu des tensions raciales et politiques croissantes.