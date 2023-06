Beauty Queen Kajal Aggarwal: Faits inconnus sur l’actrice du sud de l’Inde

L’actrice indienne Kajal Aggarwal joue principalement dans des films du sud de l’Inde. Elle a une carrière cinématographique réussie en tamoul et en télougou, et elle a reçu quatre nominations au Filmfare Award South. Le 19 juin 1985, Kajal Aggarwal est né à Mumbai. En 2004, elle fait ses débuts d’actrice dans le film hindi Kyun HoGaya Na. Elle est apparue dans le film Telugu Lakshmi Kalyanam trois ans plus tard. Son film Chandamama a été un énorme succès et l’a aidée à gagner en notoriété dans l’industrie du cinéma telugu la même année. En plus d’agir, Kajal se produit dans des productions scéniques et est un défenseur bien connu de la marque et du produit.

Voici 10 faits inconnus sur la star de Tollywood Kajal Aggarwal :

1. Première vie et famille

Elle est née dans une famille punjabi le 19 juin 1985 à Mumbai, Maharashtra. La mère de Kajal, Suman Aggarwal, gère Kajal et travaille comme pâtissière. Son père, Vinay Aggarwal, est propriétaire d’une entreprise. Nisha Aggarwal, la sœur cadette de Kajal, est une autre actrice.

2. L’éducation de Kajal Aggarwal-

Après avoir obtenu son diplôme du lycée St. Anne de Colaba, à Mumbai, elle a poursuivi ses études en s’inscrivant à un programme menant à un diplôme en médias de masse avec une concentration en marketing et publicité. Avant de percer dans l’industrie cinématographique, Kajal a fait carrière dans le mannequinat. Kajal avait précédemment déclaré dans une interview qu’elle souhaitait réaliser d’une manière ou d’une autre son désir d’obtenir un diplôme de troisième cycle.

3. Passage à Bollywood-

Kajal Aggarwal a fait ses débuts d’actrice dans le film de Bollywood 2004 Kyun! Ho Gaya Na avant qu’elle ne devienne célèbre à Tollywood. Elle était un personnage mineur dans le film critiqué par la critique. Avec Singham de Rohit Shetty, un remake du film tamoul du même nom qui est devenu un énorme succès au box-office et a rapporté suffisamment d’argent aux cinéastes, Kajal a fait un retour triomphal à Bollywood. Deux ans plus tard, avec le thriller policier Special 26, l’un des plus grands succès de l’année, Kajal fait à nouveau son retour à Bollywood. Le film réalisé par Neeraj Pandey a reçu des critiques extrêmement positives de la part des critiques et des téléspectateurs pour son scénario et son jeu convaincants. Elle a collaboré avec Randeep Hooda sur le film Do Lafzon Ki Kahani,

4. Magadheera : plus grand développement-

Malgré son apparition dans de nombreux films Telugu, le jeu de Kajal Aggarwal dans le drame historique Magadheera, réalisé par SS Rajamouli, lui a donné la plus grande pause professionnelle. Ram Charan joue le rôle principal dans le film, qui a été créé avec des éloges extatiques de la part des critiques et des téléspectateurs. Le film « Magadheera », qui a fait ses débuts en 2009, a rapporté beaucoup d’argent au box-office et a été diffusé en salles pendant 1000 jours.

5. Nominé aux ‘Filmfare Awards’ 2009 –

Kajal Aggarwal a été nominée pour le Filmfare Award de la meilleure actrice en télougou et nominée pour le prix de la meilleure actrice en télougou aux South Scope Awards pour sa performance.

6. Vie conjugale de Kajal Aggarwal

L’actrice Kajal Aggarwal s’est mariée avec l’entrepreneur Gautam Kitchlu le 30 octobre 2020 à Mumbai. Gautam Kitchlu est un entrepreneur qui dirige la société de commerce électronique appelée Discern Living.

7. Nourriture préférée de l’actrice-

L’acteur est soucieux de son régime alimentaire et est l’une des stars les plus en forme de l’industrie. Elle a mentionné que son plat préféré est un grand bol de cacao, de lait de noix, de beurre de noix, de baies fraîches, de graines et d’éclats de cacao.

8.Tamannaah et Samantha sont de bonnes amies avec Kajal-

L’actrice de Magadheera Tamannaah Bhatia est une amie proche. En fait, il y a eu des moments où les messages de Kajal et Tamannaah sur les réseaux sociaux sont devenus viraux. D’autre part, Samantha Ruth Prabhu et Kajal sont des amis proches. Le couple a collaboré au film Mersal de l’année précédente, qui est devenu le film tamoul le plus rentable de 2017.

9. Tout aussi populaire dans l’industrie tamoule-

Les premiers films tamouls mettant en vedette Kajal Aggarwal ont mal fait au box-office. Cela couvre des films comme Bommalattam, Pazhani et Saroja. Suite au succès de Magadheera, Naan Mahan Alla de Suseenthiran a donné à Kajal la chance d’agir.

dix. Approbation de marques célèbres-

Kajal soutient de nombreuses marques bien connues. Elle représente également la marque Lux CCL. Les entreprises de bijouterie et de vente au détail du sud de l’Inde comme les RS Brothers sont soutenues par Kajal.