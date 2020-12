SALT LAKE CITY, 15 décembre 2020 / PRNewswire / – Beauty Industry Group (BIG), un leader du secteur des extensions de cheveux et des produits de beauté associés, a annoncé aujourd’hui avoir rejoint le Pacte mondial des Nations Unies (ONU) dans le cadre de l’engagement du groupe à être un leader du secteur en termes de son engagement en matière de droits humains et de ses pratiques de durabilité. En devenant signataire, BIG rend public son soutien à long terme aux dix principes du Pacte mondial des Nations Unies dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative volontaire basée sur les engagements du PDG de mettre en œuvre les principes universels de durabilité et de prendre des mesures pour soutenir les objectifs de l’ONU. En incorporant les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies dans les stratégies, politiques et procédures et en instaurant une culture d’intégrité, les entreprises non seulement respectent leurs responsabilités fondamentales envers les personnes et la planète, mais ouvrent également la voie à un succès à long terme.

GRAND PDG, Derrick Porter, a déclaré: «BIG a toujours cherché à promouvoir une valeur et une éthique partagées sur l’ensemble de notre chaîne de valeur, en commençant par nos fournisseurs et en passant par les membres de notre équipe, nos clients et d’autres parties prenantes. Rejoindre en tant que signataire du Pacte mondial des Nations Unies et publier un humain formel la politique des droits et le processus de diligence raisonnable étaient la prochaine étape pour devenir un chef de file de l’industrie de la beauté en termes de performance environnementale, sociale et de gouvernance. «

En signant le Pacte mondial et en s’engageant à faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits humains, BIG espère non seulement faire progresser la conformité de sa propre entreprise, mais également se positionner comme un exemple pour ses pairs. Au fur et à mesure de son cheminement, BIG travaillera à la transparence en amont chez tous les fournisseurs, à des initiatives durables autour de l’emballage, de l’expédition et des opérations, ainsi qu’au-delà de la programmation de la conformité sous la forme de subventions et de renforcement de la communauté.

À propos de Beauty Industry Group

BIG, créé en 2004, est un leader de l’industrie des extensions de cheveux installées par des professionnels et des produits de beauté associés. Les produits professionnels de BIG sont vendus dans plus de 1300 magasins à travers Amérique du Nord et ses marques collectives desservent plus de 30 000 salons dans 165 pays. BIG a des bureaux dans 4 pays et son siège est à Salt Lake City, UT.

À propos du Pacte mondial des Nations Unies

En tant qu’initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies travaille avec les entreprises du monde entier pour aligner leurs opérations et stratégies sur dix principes universels dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies guide et soutient la communauté mondiale des affaires dans la promotion des objectifs et des valeurs de l’ONU grâce à des pratiques d’entreprise responsables. Avec plus de 9 500 entreprises et 3 000 signataires non commerciaux basés dans plus de 160 pays, et plus de 60 réseaux locaux, il s’agit de la plus grande initiative de développement durable d’entreprise au monde.

