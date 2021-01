L’équipe indienne de hockey féminin junior a battu l’équipe senior féminine du Chili 2 à 1 lors de son sixième et dernier match ici au Prince of Wales Country Club.

Le doublé de l’attaquant Beauty Dungdung a marqué aux 6e et 26e minutes a aidé l’Inde à enregistrer la victoire bien méritée et à rester invaincue sur la tournée. Le seul but des hôtes a été inscrit par Francisca Tala (40e).

L’équipe indienne a commencé la procédure sur le pied avant car elle a créé une pression sur les hôtes et a ouvert le score à la 6e minute, Dungdung convertissant un beau mouvement d’équipe. L’avantage précoce a joué en faveur de l’Inde qui a maintenu la pression sur ses adversaires et a terminé le premier quart-temps avec une avance de 1-0.

La deuxième période a également vu l’Inde créer des opportunités et être récompensée pour ses efforts alors que Dungdung marquait à nouveau, mais cette fois par un corner de pénalité à la 26e minute pour prolonger l’avance de l’Inde à deux buts.

La domination de l’Inde, cependant, était menacée deux minutes plus tard lorsque le Chili a obtenu un penalty pour une infraction dans le cercle de frappe par l’Inde. Mais les capacités défensives des visiteurs sont venues à leur secours alors qu’ils ont empêché l’exécution suivante pour prendre leur avance 2-0 à la mi-temps.

C’était au tour du Chili de dominer les débats au troisième quart, alors qu’ils exerçaient la pression sur la défense indienne en conservant la possession. Ce n’est qu’à la 40e minute que les hôtes ont pu faire usage de leur domination en ramenant un but grâce à Tala, qui a terminé un mouvement d’équipe.

L’équipe senior du Chili a également tenté de revenir dans le match au cours du dernier quart, mais l’Inde a fait preuve de résilience et de courage pour éviter de concéder un but égalisateur. L’équipe visiteuse elle-même a eu quelques occasions d’étendre son avance, mais n’a pas pu saisir sa chance.

À six minutes de la fin, le Chili avait une lueur d’espoir de marquer, grâce à un corner, mais l’Inde a maintenu une ligne arrière solide pour maintenir le score à 2-1 et voir la victoire.