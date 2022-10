Beauté indienne, renaissance des traditions de santé

Huile de noix de coco

L’huile de coco recueille des éloges – et suscite des débats – partout dans le monde, avec des opinions partagées sur ses bienfaits pour la beauté.

D’une part, sa riche concentration en acides gras oméga-6 signifie que l’huile de noix de coco est un puissant apaisant pour la peau. Il contient également de la vitamine E, un puissant antioxydant ; et l’acide laurique, qui est antimicrobien.

Cela fait de l’huile de noix de coco un excellent baume pour la peau. Il peut réduire les bactéries responsables de l’acné, garder la peau douce et souple et aider à retenir l’hydratation. Les Indiens sont connus pour prélever une cuillerée directement du pot et l’appliquer sur tout le visage et les membres.

Mais la recherche contemporaine montre également que l’huile de noix de coco est occlusive et comédogène, ce qui signifie qu’elle agit en s’asseyant sur la peau pour piéger l’humidité en dessous. Bien que cela en fasse un excellent baume pour les teints plus secs, ce n’est pas ce que vous voulez si votre peau est sujette à la congestion et aux points noirs !

Ensuite, il y a le facteur cheveux : l’huile de noix de coco est un excellent hydratant pour les cheveux. Il aide à réduire la casse des cheveux en maintenant le cuir chevelu bien équilibré et en renforçant la tige capillaire.

La façon indienne originale d’appliquer l’huile de noix de coco, qui consistait à badigeonner généreusement et à laisser reposer jusqu’au prochain lavage, n’est plus réalisable. Au lieu de cela, essayez de masser quelques cuillères à soupe d’huile sur les cheveux secs, en les laissant toute la nuit et en les lavant le lendemain matin. De cette façon, vous pouvez en récolter les bénéfices, sans les mèches grasses.