« Beaucoup trop jeune »: une tragédie frappe le hockey sur glace alors que la star lettone de la LNH Matiss Kivlenieks décède à l’âge de 24 ans

Les détails spécifiques sur le décès de Kivlenieks n’ont pas encore été révélés, mais la nouvelle a été confirmée sur les réseaux sociaux par plusieurs personnalités proches de la situation, ainsi que par les Blue Jackets eux-mêmes.

De plus amples informations étaient attendues sur les circonstances du décès tout au long de lundi.

C’est avec le cœur très lourd que nous partageons la nouvelle que le gardien Matiss Kivlenieks est décédé hier soir à l’âge de 24 ans. Nous avons le cœur brisé. Veuillez garder sa famille dans vos pensées et vos prières. Repose en paix, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5Apic.twitter.com/FCBr0ZaH25 – Vestes bleues de Columbus (@BlueJacketsNHL) 5 juillet 2021

Kivlenieks, originaire de Riga, la capitale lettone, est entré dans la LNH en tant que recrue non repêchée avant la saison 2017. Après un apprentissage auprès des Cleveland Monsters, côté développement, il a signé un contrat de deux ans avec les Blue Jackets avant la saison 2020 et a participé à 8 matchs au total au cours des deux dernières années.

Pendant ce temps, il a obtenu une fiche de 2-2-2 en tant que gardien de but, avec une moyenne de 3,09 buts encaissés et un pourcentage d’arrêts de 0,889.

Kivlenieks a également été une vedette pour la Lettonie lors du récent Championnat du monde de hockey qui a eu lieu dans son pays d’origine, et au cours duquel il a joué un rôle crucial dans la victoire par blanchissage de son équipe contre la future équipe canadienne championne du monde lors du match d’ouverture du tournoi.

Une terrible nouvelle qui sort de #CBJ G Matiss Kivlenieks est décédé hier après un accident anormal impliquant des feux d’artifice dans sa maison en Lettonie. Il avait 24 ans. pic.twitter.com/596Tp3QzHp – Podcast Cannons & Tomahawks (@cannonhawkspod) 5 juillet 2021

« Nous sommes choqués et attristés par la perte de Matiss Kivlenieks, et nous adressons nos plus sincères condoléances à sa mère, Astrida, sa famille et ses amis pendant cette période dévastatrice.», lit-on dans une déclaration du président des opérations hockey des Blue Jackets, John Davidson.

« Kivi était un jeune homme exceptionnel qui accueillait tous les jours et tout le monde avec le sourire et l’impact qu’il a eu au cours de ses quatre années avec notre organisation ne sera pas oublié.. »

« Une nouvelle incroyablement triste pour les fans de hockey du monde entier. Il avait beaucoup de potentiel, il l’a montré aux Mondiaux en jouant pour la Lettonie. J’ai continué à lire que Columbus allait échanger un gardien de but afin qu’ils puissent le promouvoir au rôle de remplaçant« , a été la réaction d’un fan à la nouvelle.

« Je viens de le voir jouer les Mondiaux… Trop tôt, a déclaré un autre.

« Repose en paix. Bien trop jeune, venaient les pensées d’un troisième.