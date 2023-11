“Beaucoup trop” de Palestiniens sont morts, dit Blinken, alors que le bilan dépasse les 11 000

Les derniers développements de la guerre entre Israël et le Hamas.

Des milliers de Palestiniens fuient le nord de Gaza alors que l’armée israélienne s’enfonce plus profondément dans les quartiers urbains denses dans sa lutte contre les militants du Hamas. Les responsables du département de la santé géré par le Hamas dans l’enclave assiégée ont déclaré que le bilan des morts palestiniens avait dépassé les 11 000 personnes.

La recherche de sécurité à Gaza devient de plus en plus désespérée à mesure que les combats s’intensifient. Les résidents qui ont fui vers le sud et les responsables palestiniens de la santé ont signalé des frappes dans et autour du principal hôpital de la ville de Gaza pendant la nuit. Israël a déclaré qu’au moins un d’entre eux était le résultat d’un raté de tir d’une roquette palestinienne.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que 20 des 36 hôpitaux de Gaza ne fonctionnent plus, y compris un hôpital pédiatrique qui a arrêté ses opérations après une frappe israélienne dans la région. Plus des deux tiers des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leur foyer depuis le début de la guerre.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré vendredi que « beaucoup trop » de Palestiniens sont morts et qu’il faut faire davantage pour sauver des vies et acheminer l’aide là où elle est le plus nécessaire. Il a déclaré que les États-Unis « apprécient » les mesures prises par Israël pour minimiser les pertes civiles, mais que cela ne suffit pas.

La plus grande ville de Gaza est au centre de la campagne israélienne visant à écraser le Hamas après son incursion meurtrière du 7 octobre dans le sud d’Israël qui a déclenché la guerre, qui en est maintenant à son deuxième mois.

Israël accepte des pauses dans le nord de Gaza

L’armée israélienne a accepté d’observer des pauses de quelques heures chaque jour dans le nord de la bande de Gaza, pour permettre aux civils palestiniens de fuir.

“Un cessez-le-feu avec le Hamas signifie une capitulation”, a répété jeudi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur la chaîne Fox News.

Il a réaffirmé son objectif d’« éradiquer le Hamas » qui dirige Gaza. “Rien ne nous arrêtera.”

Israël a toutefois accepté d’effectuer des pauses humanitaires quotidiennes à partir de jeudi pour permettre aux civils de fuir le nord – où les combats font rage – vers le sud du territoire, selon les Etats-Unis.

Ces “pauses” “de quatre heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza, seront annoncées trois heures à l’avance”, a indiqué le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

Il a ajouté que Washington avait reçu l’assurance qu'”il n’y aurait pas d’opérations militaires dans ces zones pendant la durée de la pause”.

L’armée israélienne a ouvert dimanche “un couloir d’évacuation”, mais les Palestiniens témoignent de la persistance des combats le long de cette route empruntée par 100 000 personnes depuis mercredi, selon les chiffres de l’armée israélienne.

La nourriture vient à manquer à Gaza

Des centaines de milliers de réfugiés sont entassés dans le sud de Gaza, confrontés à des conditions de plus en plus désastreuses.

« Nous n’avons ni eau, ni toilettes, ni boulangerie », a déclaré Oum Alaa al-Hajin, qui a trouvé refuge à l’hôpital al-Nasser, dans la ville méridionale de Khan Younes, après avoir marché pendant des jours.

« Nous avons une miche de pain tous les trois ou quatre jours et nous devons faire la queue pendant plusieurs heures. »

Selon OCHA, le nombre de personnes déplacées à Gaza s’élève désormais à 1,6 million sur une population de 2,4 millions.

Dans le nord, où vivent encore des centaines de milliers de personnes, “le manque de nourriture est de plus en plus préoccupant”, a déclaré l’ONU, qui se dit incapable de fournir de l’aide depuis huit jours.

Les hôpitaux qui restent ouverts disposent de suffisamment de médicaments et de carburant pour faire fonctionner les générateurs.

Ahmad Mhanna, médecin à l’hôpital Al-Awda de Jabaliya, a déclaré que la situation était « tragique ».

Les maternités fonctionnent sans éclairage principal et les chirurgiens ne peuvent placer les patientes que sous « anesthésie locale », a-t-il expliqué.

Effondrement économique dévastateur à Gaza, selon l’ONU

Un nouveau rapport de l’ONU dresse un tableau sombre de l’effondrement de l’économie palestinienne après un mois de guerre et le siège quasi total de Gaza par Israël.

Le produit intérieur brut a diminué de 4 % en Cisjordanie et à Gaza au cours du premier mois de la guerre, plongeant plus de 400 000 personnes dans la pauvreté.

Un impact économique aussi grave n’a jamais été observé dans les conflits en Syrie et en Ukraine, ni dans aucune guerre précédente entre Israël et le Hamas, a déclaré l’ONU.

L’évaluation rapide des conséquences économiques de la guerre publiée jeudi par le Programme des Nations Unies pour le développement et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale est le premier rapport de l’ONU montrant l’impact dévastateur du conflit, en particulier sur les Palestiniens.

Si la guerre se poursuit pendant un deuxième mois, l’organisation internationale prédit que le PIB de la Palestine, qui était de 20,4 milliards de dollars (19,1 milliards d’euros) avant le début de la guerre, chutera de 8,4 %, soit une perte de 1,7 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros).

Si le conflit dure un troisième mois, le PIB palestinien chutera de 12 %, avec des pertes de 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros) et plus de 660 000 personnes plongées dans la pauvreté, prévoit-on.

Le rapport soulève des inquiétudes quant à l’impact à long terme de la guerre, les Palestiniens étant probablement confrontés à la pauvreté et à la marginalisation dans les années à venir.

Netanyahu : Israël n’a pas l’intention d’occuper Gaza après la guerre

Le Premier ministre israélien a déclaré que la guerre à Gaza se poursuivrait jusqu’à la défaite du Hamas, mais a affirmé que son pays n’avait pas l’intention de gouverner l’enclave une fois les combats terminés.

Dans une interview accordée à Fox News diffusée jeudi soir, Netanyahu a clairement indiqué que même si Israël n’avait pas l’intention d’occuper Gaza, il envisageait un territoire radicalement remodelé, libre du Hamas.

« Ce que nous devons voir, c’est Gaza démilitarisée, déradicalisée et reconstruite », a-t-il déclaré.