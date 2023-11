«Beaucoup trop» de Palestiniens ont été tués dans la guerre entre Israël et le Hamas, selon Blinken

NEW DELHI (AP) — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré vendredi que « beaucoup trop » de Palestiniens sont morts et ont souffert alors qu’Israël mène une guerre implacable contre le groupe militant Hamas dans la bande de Gaza. Il a exhorté Israël à minimiser les dommages causés aux civils et à maximiser l’aide humanitaire qui leur parvient.

S’adressant aux journalistes à New Delhi, Blinken a déclaré que les récentes mesures israéliennes visant à améliorer les conditions désastreuses à Gaza alors que son armée s’enfonce plus profondément dans la bande de Gaza – y compris des pauses dans les opérations militaires pour permettre aux Palestiniens de se déplacer du nord au sud de Gaza et la création d’un deuxième couloir de sécurité. – sont positifs, mais ils sont loin d’être suffisants.

« Il reste encore beaucoup à faire pour protéger les civils et garantir que l’aide humanitaire leur parvienne », a-t-il déclaré. “Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués, beaucoup trop ont souffert ces dernières semaines, et nous voulons faire tout notre possible pour éviter qu’ils ne soient blessés et maximiser l’aide qui leur parvient.”

Blinken a pris la parole alors qu’il terminait une intense tournée diplomatique de neuf jours au Moyen-Orient et en Asie – son deuxième voyage frénétique au Moyen-Orient depuis le début de la guerre avec l’incursion meurtrière du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre.

La tournée s’est largement concentrée sur la guerre entre Israël et le Hamas, dans un contexte d’indignation internationale croissante face aux destructions causées à Gaza et aux exigences d’un cessez-le-feu immédiat. Ni Israël ni les États-Unis ne soutiennent un cessez-le-feu car, selon eux, le Hamas en profiterait pour se regrouper et lancer de nouvelles attaques terroristes.

Blinken a déclaré que les États-Unis avaient présenté des propositions supplémentaires sur la manière de mieux protéger les civils, mais n’ont pas donné de détails.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils aimeraient voir Israël introduire des « pauses humanitaires » plus longues dans les zones au-delà des deux passages sûrs établis et augmenter de façon exponentielle la quantité d’aide entrant à Gaza depuis l’Égypte en augmentant le flux de convois de camions.

Les États-Unis restent également déterminés à obtenir la libération des otages israéliens et autres détenus par le Hamas, à exclure tous les étrangers qui souhaitent quitter Gaza, à empêcher la violence de se propager à l’ensemble de la région et à commencer à planifier ce que sera Gaza après le conflit. ressemble, a déclaré Blinken.

Débutant la semaine dernière, la mission marathon de Blinken l’a conduit dans huit pays – Israël, Jordanie, Chypre, Irak, Turquie, Japon, Corée du Sud et Inde – ainsi qu’en Cisjordanie occupée. Mais comme lors de sa précédente tournée au Moyen-Orient le mois dernier, il s’est heurté au scepticisme et à une résistance pure et simple.

Vendredi dernier, à Tel Aviv, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté l’idée de “pauses humanitaires”, affirmant que la pression militaire sur le Hamas ne pouvait pas être relâchée.

“Nous allons de l’avant à toute vapeur”, a déclaré Netanyahu peu après que Blinken ait averti que les Palestiniens étaient poussés vers davantage de radicalisme qui pourrait perpétuer le conflit israélo-palestinien non résolu et exposer Israël à un plus grand risque.

Ensuite, les ministres arabes des Affaires étrangères ont accusé Israël de crimes de guerre, exigeant rien de moins qu’un cessez-le-feu immédiat et complet et rejetant l’appel de Blinken à une planification post-conflit comme étant naïf et prématuré alors que le nombre de morts civiles augmentait.

“Les pays arabes exigent un cessez-le-feu immédiat qui mettra fin à cette guerre”, a déclaré samedi le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman al-Safadi à Blinken à Amman.

Sur le plan diplomatique, les choses ne s’amélioraient guère.

Au cours du voyage de Blinken, la Jordanie et la Turquie ont rappelé leurs ambassadeurs en Israël en signe de protestation et ont clairement indiqué que les envoyés israéliens dans leurs pays ne seraient pas les bienvenus tant que le conflit ne serait pas terminé.

Au cours du week-end, des manifestations pro-palestiniennes massives contre la guerre et le soutien américain à Israël ont secoué les capitales du monde entier, alimentant les craintes de troubles au milieu d’une recrudescence mondiale d’incidents antisémites et islamophobes.

Au moment où Blinken a rendu visite au dirigeant palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, a fait une brève escale à Chypre et s’est envolé dimanche pour l’Irak et la Turquie, il semblait qu’il n’avait obtenu que peu, voire aucun soutien, pour la plupart de ses propositions.

En privé, cependant, des responsables américains ont déclaré qu’ils progressaient avec Netanyahu sur les pauses humanitaires et l’augmentation de l’aide à Gaza et que les États arabes soutiendraient dans l’intervalle des pauses temporaires.

En quittant Ankara lundi, Blinken a reconnu que ses efforts restaient « un travail en cours », tandis que des responsables américains, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes, ont insisté sur le fait que les perspectives d’un certain succès n’étaient pas si sombres.

Mardi à Tokyo, où Blinken a assisté à une réunion organisée par le Japon des ministres des Affaires étrangères des principales démocraties industrielles du Groupe des Sept, on craignait que le bloc, qui a surmonté ses divergences pour rester uni contre la guerre russe en Ukraine, ne se divise au Moyen-Orient. Est.

Le Japon et la France, ainsi que l’Union européenne, ont adopté des positions moins énergiques en faveur d’Israël. Les Français ont voté en faveur d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu à laquelle les États-Unis ont opposé leur veto. Les autres membres du G7 s’étaient tous abstenus sur une résolution similaire mais non contraignante de l’Assemblée générale contre laquelle les États-Unis avaient voté.

Dans les coulisses, les responsables américains ont déclaré que la dynamique était en train de changer.

Les responsables israéliens commençaient à accepter l’idée que des pauses temporaires pourraient à la fois profiter à Israël sur le plan militaire et montrer sa volonté d’atténuer les difficultés civiles. Entre-temps, les dirigeants arabes, dont le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, intensifiaient leurs efforts discrets pour empêcher le conflit de s’étendre.

Après que Blinken ait mis en garde dimanche à Bagdad contre les conséquences si les milices soutenues par l’Iran continuaient d’attaquer les installations américaines en Irak et en Syrie, al-Sudani s’est rendu à Téhéran et a rencontré le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, dans une démarche que les responsables américains ont jugée positive.

Et, à Tokyo, après une intervention musclée à huis clos de la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, le G7 s’est uni autour d’une forte déclaration de soutien à toutes les priorités de Blinken, y compris une condamnation sans équivoque du Hamas et un soutien au droit d’Israël à se défendre.

Ils ont également soutenu les pauses et les couloirs humanitaires, la planification post-conflit pour Gaza et la restauration éventuelle d’un processus visant à instaurer une paix durable grâce à une solution à deux États.

Alors que Blinken concluait des négociations bilatérales avec les dirigeants sud-coréens à Séoul et se dirigeait vers l’Inde, Israël a annoncé des pauses humanitaires quotidiennes de quatre heures, avec un préavis de trois heures, et l’ouverture d’un deuxième couloir de sécurité permettant aux Palestiniens de quitter le nord de Gaza pour chercher sécurité dans le sud.

“Nous apprécions le fait qu'”Israël ait finalement accepté les pauses, a déclaré Blinken lors de son escale à New Delhi, plus d’une semaine après le début de sa mission.

“Comme je l’ai dit, depuis le début, c’est un processus et il ne s’agit pas toujours d’appuyer sur l’interrupteur”, a-t-il déclaré. “Mais nous avons constaté des progrès. Nous devons simplement en voir davantage.”