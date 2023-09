Beaucoup sont désormais reportés à 2024

Deuxième saison de l’émission Marvel Studios Loki est toujours prêt à arriver sur Disney+ le mois prochainmais tout après ça je viens d’être jeté dans un mixeur. Certaines émissions arrivent plus tôt, d’autres plus tard et d’autres encore ne viennent pas du tout. Au moins pour un moment.

Le journaliste hollywoodien a annoncé la nouvelle des changements d’horaire comme suit. Et si…?, le spectacle animé entrant sa deuxième saison sera désormais la seule autre émission Marvel à sortir sur Disney+ cette année. Il sortira vers le jour de Noël. Échole Oeil de faucon le spin-off avec Alaqua Cox, devait sortir en novembre mais a maintenant déménagé à janvier 2024. Cela sera suivi par le très attendu et très attendu X-Men ’97. La série animée arrivera au début de 2024. WandaVision Le spin-off mettant en vedette Agatha Harkness de Kathryn Hahn a non seulement un nouveau plan de sortie, mais il a un nouveau nom. Le spectacle s’appellera désormais Agatha : Journaux de Darkhold et ne sortira pas avant f tout 2024.

C’est ce qui s’en vient, du moins pour le moment, mais là Il y a aussi un certain nombre de spectacles temporairement suspendus. Coeur de pierrele Panthère noire : Wakanda pour toujours Le spin-off avec Dominique Thorne, a terminé le tournage mais, pour une raison ou une autre, ne peut être terminé qu’après les grèves. Daredevil : Né de nouveau et Homme étonnant étaient tous deux en production au moment des grèves et ont dû être fermés. Aucun d’entre eux n’a donc plus de calendrier officiel.

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour Marvel dans son ensemble ? Eh bien, tout d’abord, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, devrait appeler son patron, le PDG de Disney, Bob Iger, et lui crier de conclure un accord équitable avec les scénaristes et les acteurs. L’entreprise commence visiblement à le ressentir. Sans cela, ce que la plupart des fans attendaient en termes de phases 5 et 6 du MCU sera encore plus étendu.

