“Beaucoup plus sombre que prévu”: la population chinoise chute pour la première fois depuis 1961, met en lumière la crise démographique

La population chinoise a chuté en 2022, pour la première fois en 60 ans.

Les experts pensent que la population chinoise va diminuer.

La Chine avait le taux de natalité enregistré le plus bas en 2022.

La population chinoise a chuté l’année dernière pour la première fois en six décennies, un tournant historique qui devrait marquer le début d’une longue période de déclin du nombre de ses citoyens avec de profondes implications pour son économie et le monde.

La baisse, la pire depuis 1961, la dernière année de la grande famine chinoise, donne également du poids aux prédictions selon lesquelles l’Inde deviendra la nation la plus peuplée du monde cette année.

La population chinoise a diminué d’environ 850 000 à 1,41175 milliard fin 2022, a indiqué le Bureau national des statistiques du pays.

LIRE | La population mondiale à 8 milliards d’humains – et continue de croître

À long terme, les experts de l’ONU voient la population chinoise diminuer de 109 millions d’ici 2050, soit plus du triple de la baisse de leurs prévisions précédentes en 2019.

Cela a amené les démographes nationaux à déplorer que la Chine vieillisse avant de s’enrichir, ralentissant l’économie à mesure que les revenus baissent et que la dette publique augmente en raison de la flambée des coûts de la santé et de la protection sociale.

Démographe Yi Fuxian :

Les perspectives démographiques et économiques de la Chine sont beaucoup plus sombres que prévu. La Chine devra ajuster ses politiques sociale, économique, de défense et étrangère.

Il a ajouté que la diminution de la main-d’œuvre du pays et le ralentissement du poids de la fabrication aggraveraient encore les prix élevés et la forte inflation aux États-Unis et en Europe.

Le bureau national des statistiques a déclaré dans un communiqué que les gens ne devraient pas s’inquiéter du déclin de la population car “l’offre globale de main-d’œuvre dépasse toujours la demande”.

Le taux de natalité de la Chine l’année dernière n’était que de 6,77 naissances pour 1 000 habitants, contre 7,52 naissances en 2021 et marquant le taux de natalité le plus bas jamais enregistré.

Le taux de mortalité, le plus élevé depuis 1974 pendant la Révolution culturelle, était de 7,37 décès pour 1 000 habitants, à comparer avec un taux de 7,18 décès en 2021.

Une grande partie du ralentissement démographique est le résultat de la politique chinoise de l’enfant unique imposée entre 1980 et 2015 ainsi que des coûts d’éducation exorbitants qui ont dissuadé de nombreux Chinois d’avoir plus d’un enfant ou même d’en avoir aucun.

Les données étaient le sujet le plus tendance sur les réseaux sociaux chinois après la publication des chiffres mardi. Un hashtag, “#Est-il vraiment important d’avoir une progéniture?” a eu des centaines de millions de visites.

Un internaute avec le nom d’utilisateur Joyful Ned a posté :

La raison fondamentale pour laquelle les femmes ne veulent pas avoir d’enfants ne réside pas en elles-mêmes, mais dans l’incapacité de la société et des hommes à assumer la responsabilité d’élever des enfants. Pour les femmes qui accouchent, cela entraîne une grave baisse de leur qualité de vie et de leur vie spirituelle.

Les politiques strictes de la Chine en matière de zéro Covid, qui étaient en place depuis trois ans, ont causé de nouveaux dommages aux perspectives démographiques du pays, ont déclaré des experts en population.

Les gouvernements locaux ont depuis 2021 déployé des mesures pour encourager les gens à avoir plus de bébés, notamment des déductions fiscales, un congé de maternité plus long et des subventions au logement.

Le président Xi Jinping a également déclaré en octobre que le gouvernement adopterait de nouvelles politiques de soutien.

Cependant, les mesures prises jusqu’à présent n’ont pas fait grand-chose pour arrêter la tendance à long terme.

Les recherches en ligne de poussettes sur le moteur de recherche chinois Baidu ont chuté de 17 % en 2022 et de 41 % depuis 2018, tandis que les recherches de biberons ont diminué de plus d’un tiers depuis 2018.

En revanche, les recherches de résidences pour personnes âgées ont été multipliées par huit l’an dernier.

L’inverse se produit en Inde, où Google Trends montre une augmentation de 15% d’une année sur l’autre des recherches de biberons en 2022, tandis que les recherches de berceaux ont presque quintuplé.