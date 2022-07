“Beaucoup plus de gens seraient morts” – un passant armé crédité pour ses actions “héroïques” dans la fusillade de l’Indiana

Le tireur qui a pris trois vies dans un centre commercial près d’Indianapolis en aurait probablement pris beaucoup plus sans les actions “héroïques” d’un passant armé.

Le jeune homme de 22 ans a “engagé” le suspect dimanche presque aussitôt qu’il a ouvert le feu avec un fusil dans une aire de restauration du Greenwood Park Mall.

Le chef de la police, Jim Ison, a qualifié Elisjsha Dicken de héros dont la bravoure et la compétence ont empêché de nouvelles effusions de sang.

Le tireur qui a tué trois personnes dans un centre commercial près d’Indianapolis aurait probablement fait beaucoup plus de victimes si ce n’était des actions “héroïques” d’un passant armé qui a abattu le suspect et arrêté l’attaque, a annoncé la police lundi.

Elisjsha Dicken, 22 ans, qui portait légalement un pistolet dissimulé à l’époque, a “engagé” le suspect dimanche presque aussitôt qu’il a ouvert le feu avec un fusil dans une aire de restauration du Greenwood Park Mall à Greenwood, Indiana, ont annoncé les autorités. La police a déclaré qu’elle ne connaissait pas le motif du saccage.

Dicken est immédiatement devenu une cause célèbre pour les défenseurs des droits des armes à feu, qui soutiennent – ​​malgré les statistiques gouvernementales à l’effet contraire – que les civils armés sont la meilleure défense contre les types de fusillades de masse aléatoires qui ont tué plus de 100 personnes aux États-Unis l’année dernière.

Le chef de la police de Greenwood, Jim Ison, a crédité Dicken, qui était au centre commercial avec sa petite amie dimanche soir, comme un héros dont la bravoure et la compétence ont empêché de nouvelles effusions de sang. Dicken avait maintenant besoin “d’espace et de temps pour traiter ce qu’il a vécu”, a déclaré le chef dans un appel à la retenue des médias.

Bien qu’il n’ait aucune formation policière ou militaire, Dicken a fait preuve de “compétences” et de “tactiquement judicieux” en tirant sur “le tireur avec une arme de poing à une distance assez éloignée”, a déclaré Ison aux journalistes.

“Alors qu’il s’engageait et se rapprochait du suspect”, Dicken a fait signe aux autres personnes à proximité de sortir derrière lui, a déclaré le chef, ajoutant que Dicken s’était ensuite rendu au personnel de sécurité du centre commercial et avait coopéré avec la police.

La fusillade n’a duré que deux minutes entre le moment où le suspect a ouvert le feu et celui où il a été tué. Auparavant, le tireur avait passé plus d’une heure dans les toilettes d’un centre commercial, se préparant apparemment à l’attaque et rassemblant l’arme du crime qu’il transportait démontée dans un sac, a déclaré le chef.

Dicken a d’abord été menotté et son arme a été confisquée avant d’être emmené pour interrogatoire au département de police, où son récit a été vérifié par des séquences vidéo, selon Ison.

Ison a dit :

Beaucoup plus de personnes seraient mortes la nuit dernière sans un citoyen armé responsable qui a agi très rapidement dans les deux premières minutes de la fusillade.

Le tireur a été identifié comme étant Jonathan Douglas Sapirman, 20 ans, un résident local qui avait vécu seul, a quitté son emploi dans un entrepôt en mai et avait récemment été expulsé, a déclaré le chef. Ison a déclaré que Sapirman n’avait aucun antécédent criminel, à l’exception d’un casier judiciaire juvénile comprenant une bagarre à l’école et un incident de fugue. Il n’a pas conduit et aurait marché jusqu’au centre commercial dimanche, a déclaré le chef.

Ison a déclaré que le suspect avait deux fusils qu’il avait achetés en mars et une arme de poing avec plusieurs chargeurs de munitions et plus de 100 cartouches de balles, et qu’il avait tiré environ 24 coups avec l’un des fusils. Il avait fréquenté un champ de tir local pour s’entraîner à la cible au cours des deux dernières années.

Sur les trois personnes tuées, deux étaient un mari et une femme, âgés respectivement de 56 et 37 ans. Le troisième était un homme de 30 ans. Deux autres personnes ont été blessées, a déclaré Ison.

Les lois des États en bref

Une vague de violence armée dans les lieux publics depuis mai, notamment des fusillades de masse dans une épicerie du nord de l’État de New York, une école primaire du Texas et un défilé du jour de l’indépendance de la banlieue de l’Illinois, a ravivé un débat féroce aux États-Unis sur la réglementation des armes à feu.

Les défenseurs des droits des armes à feu ont saisi la dernière fusillade comme un exemple de la raison pour laquelle il est important d’autoriser les Américains à porter des armes à feu.

La National Rifle Association a déclaré dans un tweet lundi matin :

Nous le répétons : la seule façon d’arrêter un méchant avec une arme est un bon gars avec une arme.

Il est rare qu’un spectateur arrête une attaque de “tireur actif” aux États-Unis, selon un rapport du FBI en mai montrant que seulement deux des 61 attaques de ce type se sont terminées l’année dernière lorsque “des citoyens ont engagé le tireur”. Une analyse similaire du New York Times a révélé que seuls 22 hommes armés dans les 433 fusillades de masse depuis 2000 ont été abattus par un passant.

L’incident de Greenwood a également soulevé des questions concernant l’interaction entre la loi de l’État et les droits des entités privées d’interdire les armes sur leurs propriétés.

La fusillade survient des semaines après l’abrogation d’une exigence de permis d’armes de poing dans l’Indiana. Désormais, toute personne âgée de 18 ans ou plus à qui la loi n’interdit pas la possession d’une arme à feu peut généralement porter une arme de poing dissimulée en public.

La loi entre en conflit avec la politique de Simon Property Group, propriétaire du Greenwood Park Mall, interdisant les armes à feu sur ses propriétés, selon son site Internet. La société basée à Indianapolis n’était pas disponible pour commenter lundi.

Sur le site Web du centre commercial, la société a publié un message disant qu’elle était “reconnaissante pour la réponse énergique des premiers intervenants, y compris les actions héroïques du Bon Samaritain qui a arrêté le suspect”. La société a déclaré que le centre commercial était fermé lundi.

Selon le procureur général de l’Indiana, Todd Rokita, les entreprises privées peuvent empêcher les propriétaires d’armes à feu de porter une arme sur leur propriété. Même ainsi, il n’est généralement pas contraire à la loi d’ignorer un panneau “pas d’armes à feu” dans une entreprise privée, a-t-il écrit dans la déclaration des droits des propriétaires d’armes à feu de l’État avant la fusillade de dimanche.

Rokita a déclaré que la seule conséquence d’ignorer l’interdiction d’une entreprise peut survenir après qu’une personne portant une arme à feu ne tient pas compte d’un avertissement direct lui refusant l’entrée ou lui ordonnant de partir.