Beaucoup pensent que les enfants feront moins bien financièrement que les parents, selon un sondage

La pandémie de coronavirus a rendu les parents pessimistes quant à l’avenir de leurs enfants, selon une enquête de Pew Research.

Plus des deux tiers (68 %) des personnes interrogées aux États-Unis ont déclaré qu’ils pensaient que les enfants d’aujourd’hui seraient financièrement moins bien lotis à l’âge adulte que leurs parents, contre 60 % en 2019. Seuls 32 % pensent que les enfants seront mieux lotis.

L’enquête mondiale a été menée entre le 1er février et le 26 mai auprès de 18 850 adultes dans 17 économies avancées. Les États-Unis se classent au sixième rang pour le pessimisme envers l’avenir financier des enfants, à égalité avec le Canada et derrière le Japon, la France, l’Italie, l’Espagne et la Belgique.

En ce qui concerne la situation économique actuelle, 71% des Américains pensent qu’elle est mauvaise, contre 29% qui pensent qu’elle est bonne.

Les enfants de la pandémie ont été confrontés à un double coup dur d’apprentissage virtuel et à une récession économique. Lorsque les écoles ont fermé, les salles de classe ont basculé en ligne. En conséquence, ils ont subi une perte d’apprentissage importante, qui se traduit par une réduction des revenus à vie, selon des études.

Les retombées économiques de la crise ont également touché des ménages à travers le pays, laissant des millions d’Américains au chômage. Bien que la récession n’ait duré que deux mois – de février 2020 à avril 2020, selon le National Bureau of Economic Research, la reprise a été inégale.

Les taux d’emploi des travailleurs à hauts salaires se redressent alors que les taux d’emploi des travailleurs à bas salaires ne le sont pas, a déclaré David Grusky, professeur de sociologie à l’Université de Stanford.

« Bien que le filet de sécurité pandémique ait corrigé certaines des inégalités qui en résultent, ces tendances divergentes en matière d’emploi montrent clairement qu’il existe encore deux Amériques, une Amérique aisée qui prospère et une Amérique en difficulté qui est prête à lutter encore plus », a déclaré Grusky, directeur du Stanford Center on Poverty and Inequality.