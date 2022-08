Beaucoup ont vu une perte de poids “significative” grâce au programme en ligne de 12 semaines

2 août 2022 – Les gens ont perdu un pourcentage « cliniquement significatif » de leur poids corporel 12 semaines après avoir lancé un programme en ligne entièrement automatisé développé par des chercheurs de l’Université Brown.

Les médecins de soins primaires offraient le programme de traitement gratuit de l’obésité pendant les soins de routine. Chaque semaine, les gens ont signalé des changements de poids et une activité et une consommation de calories ; suivi des cours en ligne ; et reçu des commentaires personnalisés.

Les 464 personnes qui ont participé pendant au moins 1 semaine ont perdu en moyenne 5 % de leur poids corporel. Et ceux qui ont suivi le plan toutes les 12 semaines ont perdu en moyenne 7 %.

Les chercheurs soulignent que cette perte de poids à court terme a été obtenue sans aucun conseil en face à face, ce qui peut limiter la gestion du poids dans les établissements de soins primaires très fréquentés.

“L’obésité est une condition hautement stigmatisée”, déclare le chercheur principal J. Graham Thomas, PhD.

Les gens participent au programme Rx Weight Loss dans l’intimité de leur foyer. Il dit que cela le rend non seulement plus pratique, mais pourrait être un avantage pour les personnes qui se sentent mal à l’aise de gérer leur poids avec les autres.