Beaucoup ont fui le Venezuela de Maduro. Ces migrants sont revenus.

Yessica BarajasCaracas, Venezuela, à Bogotá, Colombie

Après la mort de la mère de Yessica Barajas en 2019, elle a décidé qu’il était temps de suivre son frère hors du pays. Accompagnée de quatre enfants, elle a traversé la frontière colombienne, la destination la plus courante pour les Vénézuéliens en fuite, un pays avec lequel elle partage la langue, l’histoire et la culture – un endroit où elle se sentait chez elle.

À Bogotá, elle a travaillé dans un restaurant et un supermarché, gagnant juste assez pour survivre chaque mois. Puis vint le coronavirus. La Colombie a imposé certaines des règles de quarantaine les plus strictes de la région et Barajas a perdu son emploi. « Je n’avais plus d’argent pour payer les factures », dit-elle. « Avec quatre enfants, j’étais désespérée. Je n’ai pas pu avoir de nourriture.

Elle a voyagé en septembre 2020 le long de la route par laquelle elle était partie. « Nous sommes revenus avec l’aide du chemin humanitaire géré par l’ONU », a-t-elle déclaré. “Nous sommes restés dans 6 tentes différentes, en attendant de traverser.”

« C’est l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à faire », a-t-elle déclaré. « Mais maintenant, un an après avoir retrouvé ma sécurité et ma stabilité, j’ai ramené mon père et ma sœur au Venezuela avec nous.

Et elle ne part pas, dit-elle. « J’ai une maison ici. Je connais les gens de mon quartier. C’est plus facile de trouver un emploi, de l’aide; et mes enfants sont heureux.