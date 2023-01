Beaucoup en jeu dans ce jeu, dit Ancelotti ; Il faut tout faire pour gagner la finale, affirme Xavi

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que son équipe avait toujours soif de succès avant la confrontation finale de la Super Coupe d’Espagne contre son rival de Barcelone dimanche.

Les Catalans n’ont pas réussi à remporter un trophée la saison dernière et cherchent leur premier depuis l’arrivée de l’entraîneur Xavi en novembre 2021, tandis que le Real Madrid a remporté un doublé en Ligue des champions et en Liga.

Les équipes se rencontrent lors d’un Clasico au stade international King Fahd de Riyad, en Arabie saoudite, et Ancelotti pense que ses joueurs seront tout aussi motivés, malgré leur succès.

“Nous parlons de joueurs qui ont commencé à gagner en 2013, ont continué à gagner et n’ont jamais rempli leur estomac et ils ne le rempliront jamais”, a déclaré Ancelotti aux journalistes samedi.

“Nous sommes dans un club très exigeant qui ne vous permet pas de penser que votre estomac est plein.”

Madrid est le record de 14 vainqueurs de la Ligue des champions, avec cinq de ces trophées arrivés à partir de 2014.

“Tous les titres sont importants pour ce club, les titres donnent de la motivation, de la confiance, il y a beaucoup d’enjeux dans ce match”, a poursuivi Ancelotti.

« Nous nous battons chaque jour pour cela, pour arriver à une finale. L’équipe est motivée et à l’aise aussi, car nous sommes habitués à jouer sous ce type de pression, c’est pourquoi nous avons beaucoup de confiance.”

Ancelotti a un beau bilan en finale, n’ayant perdu qu’un seul des 10 derniers matchs auxquels ses équipes ont participé – contre l’Atletico Madrid lors de la Super Coupe d’Espagne 2014.

“Les statistiques sont là pour être changées”, a déclaré l’entraîneur de Barcelone Xavi lors d’une conférence de presse.

“C’est un match difficile mais je veux penser positivement. Je dois me rappeler que j’ai eu beaucoup de chance aussi en finale.

“Nous devons faire le point sur où nous en sommes, le fait que nous ayons le Real Madrid devant nous est une énorme motivation.”

– Bonne opportunité –

Le Real Madrid a battu Valence aux tirs au but pour atteindre la finale mercredi, et un jour plus tard, Barcelone a également triomphé contre le Real Betis aux tirs au but.

Xavi a été filmé en train de crier sur ses joueurs lors d’une discussion d’équipe pendant la pause en prolongation contre le Betis.

“Je me changerais pour l’un d’entre eux, même un sur le banc qui n’obtenait que quelques minutes”, a déclaré Xavi.

“C’est ce à quoi vous pensez quand vous êtes enfant, c’est pourquoi nous jouons, pour montrer que vous êtes à un bon niveau, pour être important.

“En tant qu’entraîneur, vous souffrez beaucoup plus. L’autre jour, j’étais en colère parce que d’une certaine manière, les joueurs pensaient qu’ils ne devraient pas être dans cette situation.

“J’ai essayé de les connecter à ce qui était en jeu.”

Xavi a déclaré que gagner en finale signifierait plus pour Barcelone car l’adversaire était Madrid.

“Ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné de trophée, il faut montrer qu’on le veut, ce n’est pas négociable”, a ajouté l’entraîneur.

“Demain est une grande opportunité, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir gagner cette finale, nous sommes particulièrement excités et avec Madrid aussi, cela signifierait beaucoup pour Barcelone.”

