Beaucoup d’ironie ? Ice Cream Truck ‘Eat the Rich’ vend des sucettes glacées pour Rs 800 à New York

Nous voyons souvent de grandes marques essayer de détourner des mouvements populaires dirigés par le public pour vendre leurs produits. Cela semble être le cas pour une marque collective d’art populaire appelée MSCHF qui a tenté de s’associer au mouvement anticapitaliste et de vendre des sucettes glacées pour 10 $ (environ Rs 800). L’ironie de vendre quelque chose d’aussi simple qu’un popsicle pour un montant aussi exorbitant n’est pas passée inaperçue et a été discutée sur Twitter.

Dans le cadre de la dernière campagne Eat The Rich de MSCHF, le collectif artistique basé à New York a vendu des popsicles en forme d’hommes d’affaires comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Jack Ma et Bill Gates. Tous les popsicles étaient au prix de 10 $ chacun. Bien que l’idée soit séduisante à un moment où l’inflation affecte les citoyens du monde entier alors que les riches continuent de s’enrichir et d’échapper aux impôts, la tarification des sucettes glacées semble avoir échoué.

Les internautes ont été assez ouverts sur leurs critiques de la dernière campagne de MSCHF. L’un des utilisateurs a commenté avec leur sarcasme: “Eat The Rich popsicle sponsorisé par le capitalisme maintenant, vous pouvez combattre le capitalisme avec le capitalisme.”

Mangez le popsicle riche parrainé par le capitalisme maintenant vous pouvez combattre le capitalisme avec le capitalisme https://t.co/u6EPrG1Zkz — oignonslash (@onionslash) 14 juillet 2022

Un autre utilisateur a demandé: “Et où va le profit de chaque popsicle de 10 $ vendu?”

Et où va le profit de chaque popsicle à 10 $ vendu ? https://t.co/fu20nKhYC0 pic.twitter.com/PCxTun0LRq — 🌻 Kate 🌻 (@tinaturnacorner) 14 juillet 2022

Un utilisateur livide a tweeté : « 10 $ pour un popsicle ? Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? “Mangez les riches”, plus comme arnaquer les crédules ou “nous visons à soulager la culpabilité de la classe professionnelle et managériale avec des gestes vides de solidarité avec les pauvres et la classe ouvrière”.

10 $ pour un popsicle ? Qu’est-ce que c’est ? “Mangez les riches”, plus comme arnaquer les crédules ou “nous visons à soulager la culpabilité de la classe managériale professionnelle avec des gestes vides de solidarité avec les pauvres et la classe ouvrière”. Foutez le camp d’ici ! https://t.co/I0gu844ozX – Carlos Flores (@pay2cum) 13 juillet 2022

Un utilisateur, qui s’est rendu au camion de crème glacée et a acheté un popsicle avec le visage de Bezos, a partagé les photos sur Twitter et a écrit : « Hilarant et délicieux, saveur de fraise de première qualité. Mange les riches.”

Pendant ce temps, un utilisateur a souligné que la campagne Eat The Rich de MSCHF ne servait tout simplement pas son objectif et a tweeté : « Alors, oserais-je dire, quelqu’un deviendra riche en vendant Eat The Rich ? (sic) Ce truc de capitalisme est assez sauvage, hein ? »

Tellement…. quelqu’un va, oserais-je dire, s’enrichir, en vendant “manger les riches” ? Cette histoire de capitalisme est assez sauvage, hein ? https://t.co/s6tsEsbzUu —James Czerniawski (@JamesCz19) 11 juillet 2022

Que pensez-vous de cette récente campagne de popsicle ?

