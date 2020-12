La pandémie de coronavirus a perturbé la vie quotidienne, isolé les gens de leurs amis et de leur famille et engendré une crise économique.

En plus de tout cela, cela a également affecté la santé mentale et physique des gens. Une enquête mondiale menée plus tôt cette année confirme ce que beaucoup ont déjà vécu: le virus et les verrouillages qui en ont résulté ont conduit à des changements dramatiques dans les comportements de santé, les gens du monde entier réduisant leur activité physique et consommant plus de malbouffe. Elle a également aggravé l’anxiété et perturbé le sommeil.

Et ceux qui sont obèses, qui font déjà face à des risques accrus pour la santé, ont peut-être été les pires, selon les chercheurs. Bien qu’ils aient eu tendance à constater des améliorations dans certains aspects de leur alimentation, ils étaient également les plus susceptibles de déclarer avoir des problèmes de poids et de santé mentale.

L’étude, menée par des chercheurs du Pennington Biomedical Research Center en Louisiane, a interrogé près de 8 000 adultes à travers le monde, y compris des personnes de 50 pays différents et de tous les États d’Amérique. Les chercheurs ont découvert que le déclin des comportements sains pendant la pandémie était assez courant, quelle que soit la géographie.