Beaucoup d’enfants sont en difficulté. L’éducation spécialisée est-elle la solution ?

La pandémie de COVID-19 a envoyé la fille de Heidi Whitney en chute libre.

Soudain, le collégien de San Diego dormait toute la journée et se réveillait toute la nuit. Lorsque les cours en personne ont repris, elle était parfois si anxieuse qu’elle a supplié de rentrer tôt à la maison, disant à l’infirmière qu’elle avait mal au ventre.

Whitney a essayé de garder sa fille en classe. Mais les tentatives désespérées de l’adolescent de quitter l’école se sont intensifiées. En fin de compte, elle a été hospitalisée dans un service psychiatrique, a échoué «à peu près tout» à l’école et a reçu un diagnostic de dépression et de TDAH.

Lorsqu’elle a commencé le lycée cet automne, elle a été jugée éligible aux services d’éducation spécialisée, car ses troubles ont interféré avec sa capacité à apprendre, mais les responsables de l’école ont déclaré que c’était un appel proche. Il était difficile de savoir à quel point ses symptômes étaient chroniques ou résultaient de problèmes de santé mentale provoqués par la pandémie, ont-ils déclaré.

“Ils ont mis mon enfant dans une zone grise”, a déclaré Whitney, un parajuriste.

Les écoles aux prises avec la montée en flèche des besoins en santé mentale des élèves et d’autres défis ont du mal à déterminer à quel point la pandémie est à blâmer. Les défis sont-ils le signe d’un handicap qui nuira à l’apprentissage à long terme d’un élève, ou quelque chose de plus temporaire ?

Tout cela ajoute au désespoir des parents qui essaient de trouver la meilleure façon d’aider leurs enfants. Si un enfant n’est pas admissible à l’éducation spéciale, où les parents devraient-ils aller chercher de l’aide ?

«J’ai l’impression que parce qu’elle a traversé la pandémie et qu’elle n’a pas vécu le collège normal, l’expérience normale du collège, elle a développé l’anxiété, la dépression profonde et elle n’a pas appris. Elle n’a pas appris à devenir une enfant sociale », a déclaré Whitney. “Tout s’est mis à l’envers.”

Les écoles sont tenues de préciser comment elles répondront aux besoins des élèves handicapés dans les programmes d’enseignement individualisé, et la demande de dépistage est élevée. Certaines écoles ont eu du mal à rattraper les évaluations qui ont été retardées au début de la pandémie. Pour beaucoup, la tâche est également compliquée par la pénurie de psychologues.

Pour être admissible aux services d’éducation spécialisée, les performances scolaires d’un enfant doivent souffrir d’un handicap dans l’une des 13 catégories, conformément à la loi fédérale. Ils comprennent l’autisme, le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, les troubles d’apprentissage comme la dyslexie, les retards de développement et les « perturbations émotionnelles ».

Il est important de ne pas envoyer les enfants qui auraient pu avoir des difficultés pendant la pandémie dans le système d’éducation spécialisée, a déclaré John Eisenberg, directeur exécutif de l’Association nationale des directeurs d’État de l’éducation spécialisée.

“Ce n’est pas pour cela qu’il a été conçu”, a-t-il déclaré. « Il est vraiment conçu pour les enfants qui ont besoin d’instructions spécialement conçues. C’est un problème d’apprentissage tout au long de la vie, pas un dépotoir pour les enfants qui n’ont peut-être pas reçu la meilleure instruction pendant la pandémie ou qui ont d’autres problèmes majeurs.

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, environ 15% de tous les élèves des écoles publiques ont reçu des services d’éducation spécialisée en vertu de la loi fédérale, selon le National Center for Education Statistics.

Chez les enfants de 6 ans et plus, les inscriptions à l’éducation spéciale ont augmenté de 2,4 % par rapport à l’année scolaire précédente, selon les données fédérales. Les chiffres ont également montré une forte baisse des inscriptions pour les élèves plus jeunes d’âge préscolaire, dont beaucoup ont mis du temps à retourner à l’école formelle. Les chiffres variaient considérablement d’un État à l’autre. Aucune donnée n’est encore disponible pour l’année dernière.

Alors que certains directeurs de l’éducation spéciale craignent que le système n’accueille trop d’élèves, les défenseurs entendent le contraire se produire, les écoles agissant trop rapidement pour écarter les préoccupations des parents.

Même maintenant, certains enfants ont encore des évaluations repoussées en raison du manque de personnel, a déclaré Marcie Lipsitt, une défenseure de l’éducation spéciale au Michigan. Dans un district, les évaluations se sont complètement arrêtées en mai parce qu’il n’y avait pas de psychologue scolaire pour les faire, a-t-elle déclaré.

Lorsque Heather Wright s’est approchée de l’école de son fils l’automne dernier pour demander de l’aide avec les explosions de l’enfant de 9 ans et d’autres problèmes de comportement, le personnel a suggéré des tests privés. La mère au foyer de Sand Creek, Michigan, a appelé huit endroits. Le plus tôt elle a pu obtenir un rendez-vous était en décembre de cette année – 14 mois plus tard.

Elle soupçonne également que son fils de 16 ans a un trouble d’apprentissage et attend des réponses de l’école au sujet des deux enfants.

« J’entends beaucoup de : ‘Eh bien, tout le monde est pire. Ce n’est pas seulement le vôtre », a-t-elle déclaré. “Ouais, mais, genre, c’est mon enfant et il a besoin d’aide.”

Il peut être difficile de faire la différence entre les problèmes qui découlent directement de la pandémie et un véritable handicap, a déclaré Brandi Tanner, une psychologue basée à Atlanta qui a été inondée de parents cherchant des évaluations pour des troubles d’apprentissage potentiels, le TDAH et l’autisme.

«Je pose beaucoup plus de questions de fond sur le pré-COVID par rapport au post-COVID, comme:” Est-ce un changement de fonctionnement ou était-ce quelque chose qui était présent auparavant et qui vient de s’attarder ou de s’aggraver? “, A-t-elle déclaré.

Sherry Bell, responsable du département des enfants exceptionnels du district scolaire du comté de Charleston en Caroline du Sud, a déclaré qu’elle se heurtait également au problème.

“Au cours de mes 28 années d’éducation spécialisée, vous savez, devoir exclure tous ces facteurs est beaucoup plus important que jamais, juste à cause de la pandémie et du fait que les enfants ont passé tout ce temps à la maison”, a déclaré Cloche.

La clé est d’avoir de bons systèmes en place pour faire la distinction entre un élève avec un obstacle durable à l’apprentissage et celui qui a manqué beaucoup d’école à cause de la pandémie, a déclaré Kevin Rubenstein, président élu du Conseil des administrateurs de l’éducation spéciale.

“De bons chefs d’établissement et de grands enseignants vont pouvoir le faire”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement fédéral, a-t-il noté, a fourni de grandes quantités d’argent de secours COVID aux écoles pour offrir des cours particuliers, des conseils et d’autres soutiens pour aider les étudiants à se remettre de la pandémie.

Mais les défenseurs s’inquiètent des conséquences ultérieures pour les étudiants qui ne reçoivent pas l’aide dont ils pourraient avoir besoin. Les enfants qui passent entre les mailles du filet pourraient finir par avoir plus de problèmes de discipline et des perspectives de vie après l’école réduites, a déclaré Dan Stewart, avocat général pour l’éducation et l’emploi du National Disability Rights Network.

Whitney, pour sa part, a déclaré qu’elle était soulagée que sa fille reçoive de l’aide, y compris un gestionnaire de cas, dans le cadre de son IEP. Elle pourra également quitter la classe au besoin si elle se sent anxieuse.

“Je me rends compte que beaucoup d’enfants traversaient cela”, a-t-elle déclaré. «Nous venons de traverser COVID. Donnez-leur une pause.

___

Sharon Lurye à la Nouvelle-Orléans a contribué à ce rapport. L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Heather Hollingsworth, Associated Press