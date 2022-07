Beaucoup d’emplois, mais une pénurie de soins empêche de nombreuses femmes d’en bénéficier

Selon une récente enquête menée par l’American Health Care Association, un groupe professionnel de maisons de retraite, les salaires des infirmières ont augmenté de 28 à 34 % depuis le début de la pandémie. Mais seulement environ 5% des infirmières qui sont parties sont retournées dans de tels milieux institutionnalisés, selon les données fédérales. L’un des défis auxquels sont confrontés ces centres est le marché du travail tendu.

Dorinda McDougald est l’une de celles qui ont tenu le coup. Elle est infirmière auxiliaire clinique au Ellicott Centre de Buffalo depuis 25 ans et gagne environ 18 $ de l’heure.

« Je reste là pour les résidents, car ils méritent des soins de qualité », a-t-elle déclaré. Mais tout le monde ne fait pas le même choix : un des collègues de Mme McDougald est récemment parti travailler dans un Red Lobster. « Il faudrait rivaliser avec la région », a déclaré Mme McDougald. “Tout le monde paie 16 $, 17 $, 18 $.”

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent qu’environ 31% des foyers de soins signalent des pénuries de personnel, ce qui peut les empêcher d’accueillir plus de résidents.

Cela reflète en partie une évolution vers les soins à domicile, que les travailleurs et les patients ont trouvés plus sûrs et autrement plus attrayants. Les travailleurs des foyers de soins sont également partis pour des agences de placement et des hôpitaux, qui offrent un meilleur salaire et plus de possibilités d’avancement.