Beaucoup de tireurs d’élite dans la course à la direction de l’UCP, mais si peu de coups tirés sur l’inflation

De nombreux successeurs potentiels du premier ministre Jason Kenney l’ont visé avec courage cette campagne, de ses approches passées envers COVID et Ottawa à ses interventions occasionnelles en tant que chef boiteux du Parti conservateur uni avec des semaines à faire dans son siège de pouvoir.

Alors, quel genre de poussière Kenney a-t-il soulevé parmi les candidats à la direction lorsque son cabinet a promis où irait l’excédent de 13,2 milliards de dollars de la province alimenté par le prix du pétrole – un peu aux charges d’impôt sur le revenu à l’épreuve de l’inflation, une partie au fonds d’épargne de l’Alberta et le reste à remboursement de dette?

Pas beaucoup de poussière a été soulevée, vraiment. Car généralement, les candidats auraient fait exactement ce que le premier ministre sortant a fait avec l’argent supplémentaire.

Il n’y a pas eu de pénurie de tireurs d’élite pendant la course pour devenir chef de file de l’UCP et premier ministre de l’Alberta, notamment autour de l’idée la plus explosive du concours, l’Alberta Sovereignty Act constitutionnellement douteuse de Danielle Smith.

Mais la division et le contraste sont atténués en ce qui concerne la façon dont ils géreraient la hausse du coût de la vie, ce que les sondages ont montré régulièrement est le le plus gros problème ou source de stress chez les Albertains. Et lorsqu’il s’agit de gérer cette abondance fiscale unique en son genre que les prix et la production du pétrole ont donnée à cette province, il s’agit d’un véritable domaine uni conservateurs.

En haut, en haut et… loin ?

Certaines mesures clés de lutte contre l’inflation étaient déjà en place avant qu’un examen presque défaillant de la direction du parti ne pousse Kenney à annoncer une retraite anticipée. Pour atténuer l’impact de l’inflation d’une année sur l’autre qui oscille autour de 8 %, le gouvernement UCP a suspendu la taxe sur l’essence et institué des rabais sur les factures d’électricité et de gaz naturel.

Ce que Kenney a résisté à faire, contrairement aux premiers ministres de la Saskatchewan et du Québec, a été de voler une page du livre de jeu de l’ancien premier ministre Ralph Klein et d’offrir des paiements directs aux résidents. Cela laissait la possibilité à n’importe lequel des candidats d’offrir un flashy “[Your name here] Bucks”, mais ils ont presque uniformément résisté à l’idée.

L’exception est Rajan Sawhney, l’ancien ministre des Transports, qui proposé début juillet d’envoyer à chaque ménage un « chèque d’abordabilité » mensuel de 75 $, plus un supplément pour les enfants et les résidents ruraux. Mais dans les mois qui ont suivi, elle n’a pas fait grand-chose pour promouvoir cette idée, qui coûterait plus de 3 milliards de dollars, si les chèques étaient versés pendant un an.

Les promesses des autres candidats ont été plus discrètes que cela.

Cinq des sept candidats à la direction la semaine dernière lors d’un forum à Fort McMurray. De gauche à droite : Leela Aheer, Danielle Smith, Todd Loewen, Rebecca Schulz et Brian Jean. Non illustré : Rajan Sawhney et Travis Toews, mais ils sont tous favorables à l’utilisation des excédents pour rembourser la dette de l’Alberta et augmenter les paiements des programmes de prestations sociales pour suivre l’inflation. (Jamie Malbeuf/CBC)

Le député indépendant Todd Loewen a déclaré qu’il éliminerait l’impôt sur les petites entreprises, tandis que l’ancienne ministre des Services à l’enfance Rebecca Schulz s’est engagée à y renoncer temporairement. En ce qui concerne les coûts énergétiques, Travis Toews a promis de rendre permanentes les pauses carburant et services publics, prolongeant ces mesures temporaires qu’il a approuvées ce printemps en tant que ministre des Finances de Kenney.

Il a également promis quelque chose de nouveau pour les jeunes conducteurs – éliminer la dernière étape pour les permis de conduire progressifs, une économie de 150 $, et a également promis un crédit d’impôt de 2 000 $ par enfant pour les familles.

L’ancien chef du parti Wildrose, Brian Jean, a promis ses propres politiques de réduction des prix, avec un plan visant à accorder aux compagnies pétrolières des réductions de redevances sur le pétrole transformé en essence en Alberta et à utiliser les excédents provinciaux pour réduire certains frais de facture d’électricité.

Danielle Smith, la favorite apparente du concours, n’a pas officiellement publié de politique sur l’inflation ou la plupart des autres questions fiscales. Elle a parfois suggéré d’emprunter des idées aux plateformes de Toews et de Jean – Schulz a dit qu’elle ferait de même – et a proposé de modifier les règles concernant les tarifs d’électricité et les frais de transport.

Mais voici une indication de la façon dont la campagne de Smith est centrée sur Ottawa. Lorsqu’on lui a demandé, lors d’un forum de leadership à Fort McMurray, comment elle lutterait contre l’inflation et l’augmentation des factures d’épicerie, elle a répondu par des avertissements concernant l’impact du plan climatique fédéral sur utilisation d’engrais – dont aucun n’a encore pris effet ou même n’a été finalisé, il n’apparaîtrait donc pas encore dans les prix des supermarchés.

Et il y a eu une unanimité absolue parmi les candidats sur l’idée que le montant de l’exonération de base de l’impôt sur le revenu devrait augmenter avec le taux d’inflation, bien que Kenney les ait tous battus à ce coup de poing en rétablissant la politique “d’indexation” qu’il avait levée plus tôt dans son mandat. Les candidats se sont tous engagés à faire de même pour les programmes de prestations pour les Albertains handicapés, les personnes âgées et autres – ce qui signifie que c’est presque un shoo-in que le prochain premier ministre le fera.

Solidarité sur la prime

Il existe un consensus similaire sur la façon dont les candidats au leadership aborderaient la nouvelle prime financière que les prix élevés du pétrole ont apporté au Trésor provincial.

Personne ne promet de réinvestissement majeur dans les programmes et les services – la restriction des dépenses soulignée par Kenney semble susceptible de rester en place. “La discipline budgétaire continuera d’avoir de l’importance”, a déclaré Toews lors d’un débat à la direction.

Il y a plutôt un engagement largement partagé à utiliser principalement les excédents pour rembourser la dette de l’Alberta, qui devrait baisser à 79,8 milliards de dollars en mars prochain, soit des records records récents. Dix-huit ans se sont écoulés depuis que Klein a agité au-dessus de sa tête une pancarte «payé en totalité» pour annoncer l’élimination de la dette, et la maîtrise des frais d’intérêt sur la dette reste un objectif des conservateurs unis.

Mais le Fonds du patrimoine, ce minou provincial des jours de pluie que Klein et les premiers ministres depuis lui ont largement laissé ramasser la poussière, est maintenant à nouveau en vogue parmi les aspirants premiers ministres de l’UCP. Le complément de 3 milliards de dollars annoncé par Kenney est supérieur à tout dépôt précédent, et chaque candidat à la direction a proposé de continuer à y investir une partie des excédents.

Leela Aheer, l’ancienne ministre de la Culture, a tenté de faire le lien entre l’épargne et l’inflation, affirmant qu’elle souhaitait investir la dotation croissante de l’Alberta à l’extérieur de la province et du Canada, de peur que ces dollars n’ajoutent d’une manière ou d’une autre à l’inflation ici.

Smith, quant à lui, s’est fixé des objectifs très élevés pour constituer le Fonds du patrimoine. “Disons que nous voulons avoir un fonds souverain de 500 milliards de dollars, générant 25 milliards de dollars par an afin que nous puissions éliminer l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés ; et serrons-nous la ceinture maintenant pour que cela se produise”, a-t-elle déclaré. une seule tribune.

C’est un bond colossal, étant donné que le compte d’épargne provincial totalisera environ 20 milliards de dollars d’ici mars prochain. Sa rhétorique serrée signale l’intérêt de Smith à consacrer un montant fixe des revenus des ressources au Fonds du patrimoine; dans les années 1970 et au début des années 1980, l’Alberta a mis de côté 30 %, avant d’abandonner progressivement cette stratégie de croissance.

Si un gouvernement Smith le faisait, l’Alberta pourrait avoir économisé 100 milliards de dollars d’ici 2040, selon les estimations de l’économiste Trevor Tombe de l’Université de Calgary.

Mais pour arriver à ce coup de lune, un demi-billion de dollars ? Tombe calcule que l’Alberta pourrait y arriver en deux décennies, mais devrait empocher la moitié de toutes les redevances chaque année et réinvestir tous les intérêts produits par le Fonds du patrimoine.

Pour ce faire, il faudrait garder des parts substantielles des revenus provinciaux de l’Alberta hors des services publics comme la santé et l’éducation. Cela se traduirait par un présent beaucoup plus maigre pour atteindre un avenir noble (et exempt d’impôt), presque certainement au-delà du mandat de tout prochain premier ministre.

Mais à plus court terme, en matière d’inflation et de fiscalité, les Albertains peuvent s’attendre à un certain degré de prévisibilité de la part des femmes et des hommes qui veulent porter la bannière UCP.