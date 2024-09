Beaucoup de spots : le médecin de la région affirme que des cas de varicelle ont été signalés, mais aucune épidémie pour l’instant – SteinbachOnline.com

Une communauté du sud du Manitoba, près de Winkler, s’est retrouvée avec des cas de varicelle (le virus de la varicelle) sur les bras. Pour le Dr Mahmoud Khodaveisi, médecin-conseil de Southern Health-Santé Sud, la situation en développement a le potentiel de devenir quelque chose de plus préoccupant, mais pour le moment, les données ne soutiennent pas la présence d’une épidémie.

Comment une épidémie est définie

Pour qu’un ensemble de cas soit considéré comme une épidémie, il doit y avoir suffisamment de cas cliniques enregistrés pour montrer une tendance. Selon le Dr Khodaveisi, bien qu’il y ait eu quelques cas cliniques ces derniers temps, la plupart des informations sur le groupe de cas de varicelle sont anecdotiques.

«Je ne peux pas dire qu’il ne se passe rien, mais si le médecin ou un autre prestataire de soins primaires constate une augmentation des cas, il nous en informe», dit-il. « [We] je n’ai rien entendu sur les cas [from physicians]mais [in] une communauté. . . près de la région de Winkler, nous avons entendu parler de quelques cas [from residents].»

Membres vulnérables de la communauté

Qu’est-ce que cela signifie pour la communauté ? En fin de compte, il y a des cas de varicelle dans la région, ce qui signifie que pour éviter la possibilité d’une épidémie, il vaut mieux être prudent, surtout pour le bien des couches vulnérables de la population.

«Chez les jeunes enfants en bonne santé, [the illness is] généralement auto-récupéré, mais certaines personnes. . . présentent des symptômes graves et peuvent également présenter un risque plus élevé de complications », dit-il. «Quand quelqu’un est immunodéprimé, . . . la varicelle pourrait [cause] infection des poumons, inflammation du cerveau, et cetera.

Les personnes enceintes courent également un risque en ce qui concerne le virus de la varicelle. La maladie peut être transmise au fœtus. De plus, comme la vaccination contre la varicelle n’est recommandée que pour les enfants de plus d’un an, les nourrissons sont également vulnérables. Il faut également tenir compte du fait que la maladie est souvent pire chez les adultes qui l’attrapent. Le gouvernement du Canada rapporte que le taux de mortalité le plus élevé dû aux complications de la varicelle se situe chez les adultes.

Le Dr Khodaveisi dit que le plan d’action recommandé pour éviter la varicelle est une vaccination à deux doses.

« Si quelqu’un a une dose, cette personne en aura plus [likely to] contracter la varicelle que quelqu’un qui a reçu deux doses », dit-il. « Je peux dire que la plupart des personnes qui reçoivent le vaccin contre la varicelle n’attraperont pas la varicelle et même si elles l’attrapent, [it]c’est une maladie très bénigne.

Selon le Dr Khodaveisi, même si les symptômes traditionnels de la varicelle sont de la fièvre et des cloques révélatrices, ceux qui contractent la maladie après la vaccination peuvent même ne pas développer de fièvre et ne risquent pas de complications graves.

Une réussite vaccinale

Le Dr Khodaveisi dit qu’il a examiné les données qui Santé Canada a recueilli sur le vaccin contre la varicelle.

« Ceux qui ont reçu deux doses de vaccin contre la varicelle [were] suivi sur une période de 10 ans. [Health Canada] affirme que le vaccin a été efficace pour prévenir la varicelle à 98 pour cent [of the time]», dit-il. « C’est très efficace. »

Une autre raison d’envisager le vaccin est qu’il prévient également le zona plus tard dans la vie.

« Une fois que les gens sont infectés par le [chickenpox] virus, il peut rester dans leur corps, [and then] lorsque l’immunité diminue, le virus peut être activé », explique le Dr Khodaveisi. « Cela provoque le zona. »

Le zona est une affection douloureuse qui peut provoquer des démangeaisons, des malaises, de la fièvre, des frissons et des courbatures, entre autres symptômes.

Pour ceux qui ont déjà eu la varicelle, il existe également un vaccin pour prévenir le zona à l’avenir. Quant au vaccin contre la varicelle, le Dr Khodaveisi le considère comme la voie idéale pour la santé de la communauté.

« La vaccination est le meilleur moyen de protéger les enfants contre la varicelle. Si les enfants sont vaccinés, ils contribuent également à protéger d’autres personnes », dit-il. « Dans la communauté, il y a [immunocompromised and vulnerable groups] ceux qui ne peuvent pas recevoir le vaccin, il est donc de notre responsabilité de les protéger, et non de leur transmettre l’infection.

Le Dr Khodaveisi ajoute que les vaccinations sont recommandées pour ceux qui ne sont pas sûrs d’avoir eu la varicelle ainsi que pour les enfants qui ont eu la maladie lorsqu’ils étaient nourrissons. Il affirme que, comme la varicelle est contagieuse jusqu’à deux jours avant son apparition, le fait d’être vacciné constitue une protection importante contre cette maladie.

Alors que la varicelle était autrefois une maladie répandue avec laquelle de nombreuses personnes étaient infectées, le Dr Khodaveisi affirme que l’efficacité du vaccin contre la varicelle doit être attribuée à la réduction du nombre de cas que connaît aujourd’hui le pays.

De plus amples informations sur la vaccination contre la varicelle peuvent être trouvées sur Fiche d’information du Manitoba à propos du vaccin.

~Avec des fichiers de Robyn Wiebe~

