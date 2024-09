Beaucoup de soutien pour les familles confrontées au cancer – Nos communautés

Le mot « cancer » évoque toutes sortes d’émotions difficiles. Se sentir seul et isolé face à la nouvelle d’une maladie grave qui bouleverse une vie peut entraîner dépression et désespoir.

Pour les enfants qui ont reçu un diagnostic de cancer, il est essentiel d’avoir accès à du soutien, car les familles sont souvent confrontées à une longue liste de défis et de sentiments complexes, notamment le choc, le déni, la peur, l’anxiété et la colère. Faire face à tout cela peut être accablant.

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses ressources pour vous aider à relever ces défis. Septembre est le mois de sensibilisation au cancer infantile au Canada, avec pour objectif de mettre en lumière les nombreux outils et services utiles disponibles pour aider les gens à rendre leur parcours un peu plus léger.

Adobe Stock Un diagnostic de cancer entraîne de nombreuses difficultés, en particulier pour les enfants et leurs familles, mais la Société canadienne du cancer, CancerCare Manitoba et d’autres offrent de nombreux soutiens et ressources.

La Société canadienne du cancer (SCC) propose un certain nombre de ressources en ligne complètes pour les enfants atteints de cancer, notamment sur la façon d’aborder la nouvelle avec votre enfant de manière à ce qu’il puisse la comprendre et sur l’aide à exprimer ses propres sentiments face à ce qu’il traverse. Vous y trouverez également des informations détaillées sur la façon de faire face au choc de la nouvelle, des suggestions sur les moyens de faire face à la culpabilité et au deuil, ainsi que des références sur la façon de gérer la tristesse qui survient après un diagnostic de cancer chez un enfant. L’importance des rendez-vous de suivi après le traitement et la préparation à l’âge adulte en tant que survivant du cancer nécessitent également des connaissances et une attention particulière.

Les ressources en ligne faciles à utiliser de la SCC, sur cancer.ca, peuvent vous aider à répondre à ces questions et à toutes les autres qui surgissent inévitablement au cours d’une expérience avec le cancer. Le site Web regorge d’informations précieuses et comprend des webinaires, des guides et des publications, des vidéos faciles à comprendre et des services de soutien spécifiques pour les adolescents et les jeunes adultes. Si vous souhaitez obtenir des réponses plus directes à vos questions et à vos préoccupations, vous pouvez également composer un numéro.

Pour ceux qui aspirent à se rapprocher d’autres personnes qui les comprennent, le groupe de soutien aux enfants atteints du cancer Candlelighters (CCCSG), géré par des bénévoles, a été créé pour les aider à traverser ces moments difficiles. Le CCCSG trouve des moyens concrets pour soutenir les nombreuses familles de la province dans leur parcours contre le cancer infantile, en leur envoyant des colis de soins ou en leur fournissant des collations et des repas dans le service de cancérologie pédiatrique chaque semaine. Le groupe rend également hommage aux diplômés du secondaire. Chaque diplômé survivant du cancer infantile reçoit une carte-cadeau en reconnaissance de tout le travail acharné et des efforts qu’il a déployés pour surmonter tant d’épreuves au fil des ans. Pour plus d’informations, visitez le site www.manitobacandlelighters.org

Participer à des événements communautaires est une façon de soutenir les patients atteints de cancer de tous âges et de contribuer au travail important de la Société canadienne du cancer et d’autres organismes.

L’une des activités phares de la Société canadienne du cancer est la Course à la vie CIBC, qui aura lieu le dimanche 6 octobre prochain. L’argent recueilli lors de l’événement aide à financer des recherches novatrices sur le cancer du sein et à offrir des services de soutien pour aider les personnes atteintes de cette maladie à mieux gérer leur vie.

CancerCare Manitoba est l’organisme provincial de lutte contre le cancer qui offre des services cliniques aux enfants et aux adultes. Son événement phare cet automne est l’événement Ride Inside, qui se déroulera en ligne du 14 au 21 novembre et en direct le 21 novembre.

Laura Curtis, directrice du marketing et des communications à la Fondation CancerCare Manitoba, apprécie l’occasion d’accroître la sensibilisation.

« L’initiative Ride Inside est une excellente occasion pour la communauté de se rassembler pour une grande cause », a déclaré Curtis, ajoutant qu’ils voient beaucoup d’équipes d’entreprises et de communautés, d’amis et de familles se présenter pour rouler.

« Nous connaissons tous quelqu’un qui a été touché par le cancer. Surtout avec les enfants, ce n’est pas quelque chose que l’on souhaite voir. C’est un événement de renforcement communautaire, le seul événement auquel plus de gens participent. L’année dernière, c’était la première fois que j’y participais depuis la COVID et c’était tellement amusant. Nous avons un professeur de spinning qui vient et encourage, il y a de la musique, des costumes — les gens créent des noms pour leurs équipes. C’est un événement amusant qui permet de collecter des fonds pour une cause sérieuse.

« Vous devez également savoir que vous faites quelque chose de vraiment bien. Tous les fonds sont versés directement à Cancer Care Manitoba, pour soutenir les soins contre le cancer pédiatrique et les essais cliniques; les traitements de demain aujourd’hui », a ajouté Curtis. « Ce sont les traitements les plus récents et les plus récents, donc pour les enfants atteints de cancers difficiles à traiter, ils offrent la meilleure chance d’obtenir de bons résultats. L’institut de recherche travaille en étroite collaboration avec les oncologues pour faire progresser de nouveaux traitements, de nouvelles thérapies et de nouvelles possibilités pour offrir de meilleurs soins pour certains des cancers les plus difficiles à traiter. »

Curtis a souligné que le traitement de toute personne confrontée à un cancer prend en compte la personne dans son ensemble et comprend des ressources et des soutiens en matière de santé mentale, un soutien émotionnel et physique, un soutien par les pairs, des conseils et une réadaptation physique, qui visent tous à aider la famille à se sentir soutenue.

Pour plus d’informations, visitez cancercare.mb.ca et cancercarefdn.mb.ca