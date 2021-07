Beaucoup de soleil, quelques averses

Les gens qui souhaitent faire une pause de la chaleur extrême dans le nord-est ont de la chance.

Une grande partie du nord-ouest desséché restera assez chaude et sèche tout au long du week-end, ont déclaré les prévisionnistes.

Le centre du pays, de Denver à Chicago, devrait rester doux et sec pour le week-end férié.

Alors, la météo affectera-t-elle vos célébrations du 4 juillet ?

Heureusement, pour beaucoup de gens, la réponse sera non, selon la météorologue de Weather Channel Domenica Davis.

Il y a quelques exceptions: des averses et des orages continus se produiront dans le sud des Rocheuses et le sud-est jusqu’à samedi, a déclaré le National Weather Service. Des averses éparses devraient également s’attarder dans le nord-est au début de ce week-end et pourraient mettre un frein aux premières célébrations de la fête de l’indépendance, selon le service météorologique.

Cependant, on ne s’attend pas à ce qu’il pleuve toute la journée : « Nous parlons d’averses passagères et d’orages », a déclaré Davis.

En outre, les prévisionnistes ont déclaré qu’il existe désormais un bon accord type sur le ciel dégagé dans les États du centre de l’Atlantique d’ici dimanche, a indiqué le service météorologique.

En ce qui concerne les températures, les personnes souhaitant faire une pause après la chaleur extrême dans le nord-est ont de la chance, a déclaré AccuWeather: un refroidissement est en route pour commencer le week-end de vacances.

Au Texas, après une récente période détrempée, « heureusement, nous avons eu une certaine pause pour que le sol s’assèche, mais nous rentrons dans une tendance plus humide », a déclaré à CNN Brian Kyle, prévisionniste en chef au service météorologique de Houston. prévoir.

« L’humidité plus profonde du golfe se déplacera dans la région, ainsi que le chauffage diurne, offriront de bonnes chances d’averses et de tempêtes chaque jour », a déclaré Kyle.

Le service météorologique de Dallas a déclaré que « des averses et des orages restent possibles pendant le week-end de vacances à venir, mais on ne s’attend pas à ce que ce soit un emportement total ».

Une grande partie du nord-ouest desséché restera assez chaude et sèche tout au long du week-end, ont déclaré les prévisionnistes.

Alors que des endroits comme Seattle verront les températures baisser un peu, l’intérieur de Washington et de l’Oregon continueront de connaître des températures à trois chiffres, a déclaré CNN. Il ne fera pas aussi chaud que le week-end dernier record, mais les températures seront d’au moins 20 degrés au-dessus de la normale à certains endroits.

Elsa s’approche :La tempête tropicale Elsa se forme à l’est des Caraïbes; Le sud de la Floride pourrait être sur le chemin la semaine prochaine

Mis à part quelques orages épars l’après-midi en Arizona et au Nouveau-Mexique, le sud-ouest devrait rester sec, a déclaré AccuWeather, tout comme la majeure partie de la Californie. Cependant, la sécheresse dans une grande partie de l’Ouest a forcé l’annulation de certaines célébrations de feux d’artifice en raison des inquiétudes suscitées par les incendies de forêt.

Un énorme 93% de l’ouest des États-Unis est dans un certain niveau de sécheresse, selon le US Drought Monitor de jeudi. « Une grande partie de l’Ouest est classée comme grave sécheresse ou pire », a déclaré le moniteur.

La majeure partie du centre du pays, de Denver à Chicago, devrait rester douce et sèche pour le week-end de vacances, a déclaré AccuWeather. Comme le service météorologique de Chicago l’a déclaré jeudi, « Félicitations à tous – nous sommes arrivés à la fin du modèle humide! Notre régal est un week-end du 4 juillet sec, ensoleillé et chaud. »

Pendant ce temps, alors que le week-end de vacances tire à sa fin lundi, l’attention se tournera vers la trajectoire de la tempête tropicale Elsa, qui devrait s’approcher de la Floride au début de la semaine prochaine, a déclaré le National Hurricane Center.