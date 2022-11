Beaucoup de politique mais «pas de véritable plan» pour empêcher d’autres inondations catastrophiques, disent les agriculteurs de la Colombie-Britannique

Le courant19:28Les agriculteurs de la Colombie-Britannique craignent une répétition des inondations catastrophiques

Philip Graham se trouvait sur sa ferme laitière d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, l’année dernière, lorsqu’une digue à proximité s’est rompue et a envoyé un torrent d’eau de crue sur ses terres.

“J’ai vu une rivière arriver au coin de la rue, c’était probablement une vague de deux pieds traversant notre cour”, a déclaré Philip, dont la ferme se trouve dans la prairie de Sumas, sur le site d’un lac drainé dans les années 1920.

Alors que les eaux montaient et inondaient sa grange, il s’est retrouvé “la taille profondément dans l’eau glacée” et a essayé de sauver ses animaux, en déplaçant même certains vers des terrains plus élevés à l’aide d’un bateau.

Malgré ses efforts, Philip a perdu 200 animaux dans les inondations, qui ont maintenu sa terre sous l’eau pendant trois semaines. La catastrophe faisait partie des pluies intenses qui ont touché de grandes parties de la province en novembre dernier, submergeant des communautés entières, provoquant des glissements de terrain mortels et déformant des tronçons d’autoroute et d’autres infrastructures.

REGARDER | Inondations dans la prairie de Sumas en novembre 2021

Risques d’inondation composés de pluie et de neige à Abbotsford, en Colombie-Britannique Les précipitations récentes ont augmenté le risque d’inondations à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Les menaces sont aggravées par la rivière Nooksack aux États-Unis qui a franchi ses berges et s’est écoulée à la suite des récentes chutes de neige.

Philip et sa femme Trina Graham ont passé l’année dernière à reconstruire. Ils ont collecté environ 400 000 $ entre l’assurance, le soutien du gouvernement et une collecte de fonds en ligne – mais travaillent toujours pour couvrir les dommages estimés à 1 000 000 $ qu’ils ont subis.

Mais alors qu’un autre hiver s’installe, Trina a déclaré que la digue pour empêcher de nouvelles inondations n’a été réparée que de manière permanente.

“Nous sommes dans un an et nous avons encore tellement de choses qui ne sont pas à la hauteur, vous savez? Et donc je veux vraiment faire comprendre que ce n’est pas réglé”, a-t-elle déclaré.

Philip a déclaré que l’idée que l’inondation pourrait se reproduire occupe ses pensées.

“Cela coûte cher de savoir qu’il y a un problème qui pourrait se reproduire et que vous devrez peut-être revivre cela une fois de plus.”

Des centaines d’animaux ont péri dans les inondations de l’année dernière. (Enza Uda/CBC)

Il veut voir les autorités trouver des moyens de protéger sa ferme et les autres.

“Il n’y a pas de véritable plan. Il y a beaucoup de politique en cours et il y a beaucoup de pensées et d’idées. Mais … je ne pense pas qu’il y ait un véritable plan”, a-t-il déclaré.

Un plan d’un milliard de dollars ne peut pas se produire du jour au lendemain

Le maire sortant d’Abbotsford, Henry Braun, a déclaré qu’un plan est en cours, mais que l’approbation et le financement prennent du temps à être obtenus.

En juin, le conseil d’Abbotsford a approuvé un plan de révision de ses systèmes de prévention des inondations, y compris une nouvelle station de pompage et de nouvelles digues. Mais avec un prix de 2,8 milliards de dollars, le plan doit être financé par la province.

“Chaque opportunité que j’ai, je continue à marteler cela au point où je pense qu’ils sont probablement un peu malades et fatigués d’avoir de mes nouvelles”, a déclaré Braun, qui prendra sa retraite en tant que maire la semaine prochaine.

“Ils disent:” Oui, nous faisons l’analyse et les évaluations “, et cela doit arriver.”

Des terres agricoles dans la prairie de Sumas en Colombie-Britannique ont été submergées pendant trois semaines. ( Maggie MacPherson/CBC)

Braun a déclaré qu’il comprenait les frustrations des agriculteurs, mais a déclaré que “l’obtention de demandes de financement de 2,8 milliards de dollars n’est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain”.

“Je pense que nous nous rapprochons, vous savez, de plus en plus d’une décision.”

Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, a déclaré que les problèmes de prévention des inondations dans la province remontent à des décennies et que son gouvernement “travaille activement pour s’assurer que nous avons une stratégie appropriée contre les inondations et les digues”.

Il a ajouté que les travaux de réparation des digues endommagées l’année dernière sont toujours en cours et seront achevés d’ici la fin novembre.

Braun a déclaré que certaines digues ont déjà été fortifiées et surélevées, mais que beaucoup ont été construites il y a des décennies et ne répondent pas aux normes antisismiques – un problème pour lequel il souhaite obtenir un financement.

Reconstruire ou battre en retraite ?

La prairie de Sumas a été créée il y a un siècle lorsque le lac Sumas a été drainé pour faire place à l’agriculture. La Première nation locale de Sumas comptait sur le saumon du lac comme source de nourriture, mais ses objections à son drainage ont été ignorées.

REGARDER | Pompes massives nécessaires pour garder la zone sèche

La décision vieille de 100 ans qui a contribué à l’inondation d’Abbotsford, en Colombie-Britannique Il y a plus de 100 ans, un lac à l’extérieur de ce qui est aujourd’hui la région d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a été drainé pour créer des terres agricoles lucratives. Beaucoup disent que cette décision est un grand contributeur aux inondations dévastatrices.

La station de pompage de Barrowtown a retenu l’eau, mais a été submergée par les inondations de l’an dernier. Les propositions de Braun comprennent une nouvelle station de pompage supplémentaire sur la rivière Sumas. Mais certains experts avertissent que l’aggravation du changement climatique signifie que le lac ne peut pas être retenu indéfiniment et qu’il faut envisager de relocaliser les habitants de la plaine inondable.

Braun a déclaré qu’il n’était pas du tout d’accord, soulignant que la prairie de Sumas abrite également des milliards de dollars d’infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques qui sont enfermées par des montagnes de chaque côté.

“Ce ne sont pas seulement les agriculteurs que vous anéantiriez”, a-t-il déclaré.

La ferme Graham appartient à leur famille depuis trois générations, et Trina a déclaré qu’ils avaient toujours rêvé de la transmettre à leurs cinq enfants. Mais les inondations les ont amenés à se demander sérieusement s’ils pourraient se résoudre à déménager, et s’ils pourraient même lever les fonds nécessaires pour le faire.

“Nous sommes des agriculteurs de bout en bout. Rien ne nous empêchera de cultiver, que ce soit ici ou ailleurs”, a-t-elle déclaré.

“[But] s’il est à nouveau inondé, qui voudra l’acheter ?”