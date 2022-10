Beaucoup de plaisir en famille et de soleil à l’Oregon’s Autumn on Parade – Shaw Local

OREGON – Mère Nature a souri beaucoup le premier jour du festival Autumn on Parade.

« Le temps était tout simplement fabuleux », a déclaré Debbie Dickson, présidente du festival. “Et demain est censé être tout aussi agréable.”

Le soleil et les températures automnales ont attiré une foule nombreuse à l’éventail d’événements amusants en famille.

Le salon de l’automobile de samedi a réuni 138 véhicules et le salon du tracteur a exposé environ 35 tracteurs agricoles anciens.

Le thème de cette année “Fallin ‘for Oregon” devrait être en phase avec les prévisions météorologiques d’automne pour dimanche.

Les événements du dimanche incluent le deuxième jour de la Fun Zone pour les enfants, avec un zoo pour enfants, des attractions gonflables, de l’artisanat et des jeux – le tout gratuitement.

Le cœur du festival – le marché fermier et le salon de l’artisanat – commence à 9 h avec l’aire de restauration du festival servant une variété de produits alimentaires tout au long de la journée.

La matinée commence avec le 5K et Fun Run à Oregon Park West et la très populaire Harvest Time Parade, qui débute à 13 h.

“Notre défilé est rempli de fanfares, de divertissements de nouveauté, de groupes de jeunes et de chars, ainsi que de Jesse White Tumblers et de l’équipe de forage de South Shore, alors prenez vos friandises dans l’aire de restauration et trouvez votre place !”, A déclaré Dickson.

Le centre de retraite et de conférence de Stronghold accueille également le deuxième jour de sa Olde English Faire, qui nécessite un droit d’entrée.

Pour un calendrier des événements et plus d’informations, visitez www.autumnonparade.org.

Eliza Swedbery, 1 an, de Lost Lake, et sa mère, Jinny, montrent du doigt deux poulets alors qu’ils visitent le zoo pour enfants de la zone d’amusement Autumn on Parade samedi. La Fun Zone gratuite continue le dimanche. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Le major Storball Jr., 9 ans de Dixon, nourrit un mouton au zoo pour enfants de la zone de divertissement Autumn on Parade pour les enfants samedi. (Earleen Hinton/Shaw Media)