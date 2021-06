Beaucoup de gens ne veulent pas travailler à moins que ce ne soit de chez eux

Si vous faites partie des quelque 50 % d’Américains qui ont travaillé à distance pendant la pandémie, vous vous demandez probablement si le travail à distance est dans les cartes une fois la pandémie terminée. La grande majorité des gens disent qu’ils aimeraient travailler à distance au moins une partie du temps, mais ce désir se heurte à la réalité qu’il y a moins d’emplois à distance que de personnes qui disent qu’ils en veulent. Seulement environ 10 % des emplois sur les plateformes d’embauche populaires incluent le travail à distance.

C’est une aubaine pour les emplois offrant du travail à distance. Prenez Zillow, par exemple, qui a vu un énorme pic de candidats en raison d’une nouvelle option de travail à distance. Le marché de l’immobilier a annoncé l’été dernier qu’il permettrait à la grande majorité de ses employés – 90 % de ses plus de 5 000 employés – de travailler à domicile au moins une partie du temps. Cela représentait une volte-face pour une entreprise qui, avant la pandémie, avait exigé que la plupart des employés se rendent régulièrement au bureau.

Cette décision a également positionné Zillow, qui espère éventuellement ajouter 2 000 postes, à un endroit souhaitable sur un marché du travail très tendu, dans lequel de nombreuses entreprises ont du mal à recruter suffisamment de personnel. Près de 56 000 personnes ont postulé à Zillow au premier trimestre 2021, en hausse de 50 % par rapport à l’année dernière, alors qu’il y avait plus d’offres d’emploi publiées.

« Si nous ne faisions pas cela, je pense qu’il serait extrêmement difficile de pourvoir nos postes en ce moment », a déclaré à Recode Dan Spaulding, directeur des ressources humaines de Zillow. « Nous le faisons, et c’est toujours difficile – mais je pense que nous avons trouvé un avantage. »

Le succès relatif de l’entreprise au milieu d’une crise d’embauche et d’un boom des démissions illustre l’immense attrait du travail à distance. Les employés trébuchent sur eux-mêmes pour décrocher un nombre relativement restreint de postes partiellement et totalement éloignés. Zillow n’est pas la seule entreprise à voir une augmentation des candidatures pour les emplois à distance. Et tandis que le nombre total d’emplois à distance augmente, il y a actuellement beaucoup plus de personnes qui disent vouloir ces emplois qu’il n’y a de postes ouverts.

Avant la pandémie, de nombreux Américains n’avaient pas régulièrement pu travailler à domicile, mais cela a changé pendant le verrouillage. Et pour de nombreux employeurs et employés, le nouvel arrangement a étonnamment bien fonctionné. Les gens étaient tout aussi productifs qu’avant, mais ils ont pu éviter leurs longs trajets quotidiens et passer plus de temps avec leur famille. Il s’est avéré qu’une grande partie de ce que les gens faisaient dans un bureau pouvait être accompli assez facilement avec le wifi, un ordinateur portable et Zoom. Maintenant, alors que les entreprises rouvrent leurs bureaux cet automne, la possibilité de travailler à distance est en tête de liste de souhaits de leurs employés, certains la valorisant plus qu’une augmentation de salaire.

En effet, jusqu’à un tiers des employés de bureau déclarent qu’ils quitteront leur emploi s’ils ne peuvent pas travailler à distance au moins une partie du temps, et les gens quittent leur emploi au plus haut niveau jamais enregistré. Quelque 4 millions de personnes ont quitté leur emploi en avril, selon le Bureau of Labor Statistics, un chiffre qui représente 2,7 pour cent de la population active. Et il y a plus d’emplois ouverts que jamais.

Inutile de dire que les employeurs ont du mal à pourvoir les postes. Les entreprises qui proposent du travail à distance ont plus de facilité. Les entreprises qui ne l’offrent pas voudront peut-être se lancer.

La croissance du travail à distance et la demande de travail à distance

Les données d’un certain nombre de sites d’emploi illustrent la popularité croissante du travail à distance, qui, aux fins de cet article, comprend les emplois qui permettent de travailler à domicile une partie ou la totalité du temps. Sur LinkedIn, la part des emplois aux États-Unis qui permettent le travail à distance a quintuplé, passant de moins de 2 % en mai 2020 à environ 10 % en mai 2021. Ces emplois reçoivent 25 % de toutes les candidatures. ZipRecruiter a connu une croissance similaire des emplois à distance, qui, selon lui, reçoivent quatre fois plus de candidatures que les emplois qui n’ont pas d’options à distance.

« Beaucoup de gens se disputent très peu [remote] emplois », a déclaré Julia Pollak, économiste du travail chez ZipRecruiter. « Et puis il y a très peu de concurrence pour les types d’emplois en magasin, sur le lieu de travail, en entrepôt. »

Les travailleurs du commerce de détail partent en masse, beaucoup attirés par d’autres emplois de niveau d’entrée offrant des salaires plus élevés et le travail à domicile.

« Le plus grand changement a été que le travail à distance soit même une option pour ces emplois moins rémunérés et moins élevés », a déclaré Pollak. « Ce n’était pas une chose avant. »

Sur LinkedIn, les opportunités d’entrée de gamme à distance les plus demandées concernent le service client (assistance, saisie de données), le développement commercial (qui comprend les appels à froid) et la gestion des produits.

Pollak dit qu’elle a remarqué que de nombreuses industries qui n’ont généralement pas été associées au travail à distance laissent les employés effectuer au moins certaines de leurs tâches à la maison. Les aides-soignantes à domicile, par exemple, devaient se rendre dans des bureaux pour remplir leurs papiers. Maintenant, certains de leurs employeurs leur permettent de faire cette partie de leur travail où ils le souhaitent. Les représentants des ventes et même les directeurs de construction constatent que certains employeurs proposent des postes à distance à temps partiel.

Il existe toujours un écart entre le désir de travailler à distance et la disponibilité, en particulier dans les domaines en dehors du travail de la connaissance.

Bien sûr, la plus forte croissance des options de travail à distance est là où beaucoup s’attendraient : l’industrie de la technologie. Tech avait déjà eu du mal à trouver des travailleurs qualifiés. Compte tenu de l’état actuel des choses, ces ingénieurs logiciels et scientifiques des données ont un avantage encore plus fort.

« C’est de la folie. Nous n’avons jamais vu une demande aussi élevée pour les meilleurs talents technologiques », a déclaré Josh Brenner, PDG de Hired, qui se concentre sur la recherche de travailleurs commerciaux et technologiques pour ses entreprises clientes.

Ces tendances se traduisent par des demandes de salaires plus élevés, de meilleurs avantages sociaux et de travail à distance pour les employés de la technologie. Et cela semble fonctionner, comme en témoigne ce que proposent les employeurs sur les plateformes de recrutement.

Près de la moitié des emplois sur la plate-forme Hired incluent désormais le travail à distance. C’est en hausse de 10 pour cent au début de l’année dernière. Selon Hired, les domaines de croissance les plus importants pour le travail à distance sont le mobile grand public, la sécurité, l’immobilier et l’analyse.

FlexJobs, qui était déjà spécifiquement destiné au travail à distance et indépendant, a vu la part des emplois sur sa plate-forme offrant au moins un travail à distance partiel passer de 60 à 70 % en 2019 à environ 90 % maintenant, selon Brie Reynolds, responsable du développement de carrière.

Les employés dont les emplois les rappellent au bureau, a-t-elle déclaré, ne démissionnent pas nécessairement, mais ils recherchent activement des emplois à distance.

« Pour les entreprises qui ne mettent pas en place le travail à distance à un certain titre, au cours des prochains mois, il y aura probablement un certain nombre de personnes qui quitteront le navire pour aller vers un travail plus éloigné », a déclaré Reynolds.

Comment le travail à distance pourrait profiter aux employeurs

Il n’y a pas que les employés qui obtiennent ce qu’ils veulent dans un marché du travail restreint. De nombreuses personnes interrogées par Recode ont présenté cela comme un moyen pour les entreprises d’atteindre réellement leurs objectifs de diversité. La suppression des contraintes géographiques et temporelles signifie que les employeurs peuvent atteindre un bassin beaucoup plus large de candidats qualifiés. Les femmes et les personnes de couleur sont beaucoup plus susceptibles de préférer le travail à distance que leurs homologues masculins ou blancs, selon un récent sondage Slack.

Les femmes invoquent fréquemment la garde d’enfants comme raison. La chef de produit du groupe LinkedIn pour les produits de carrière, Ada Yu, considère l’offre de travail à distance comme un moyen d’attirer plus de femmes, qui ont quitté de manière disproportionnée le marché du travail pendant la pandémie.

« La flexibilité des horaires aidera vraiment les employeurs à essayer de recruter, de retenir et de s’engager avec les parents en général, mais en particulier les femmes », a déclaré Yu.

Les employés noirs disent que le travail à distance est meilleur pour leur sentiment d’appartenance. Ils sont 20% plus susceptibles d’être ouverts au travail à distance que les employés en moyenne, selon Brenner de Hired.

« Nous avons vu qu’une fois que les entreprises commencent à ouvrir ces recherches à distance, elles sont également en mesure d’atteindre leurs objectifs en termes de recrutement d’une base d’employés plus diversifiée », a déclaré Brenner.

L’avenir des bureaux

On ne sait pas encore ce que l’essor du travail à distance signifiera pour les bureaux, d’autant plus que de nombreuses entreprises adoptent des plans de travail hybrides dans lesquels les employés ne passeront qu’une partie de leur temps au bureau. L’espace de bureau dont ils ont besoin dépendra, en partie, de la quantité de leurs employés qui finiront par venir au bureau.

À l’heure actuelle, seulement 9 % des grandes entreprises affirment que leur portefeuille de bureaux deviendra « considérablement plus petit » au cours des trois prochaines années, selon la dernière enquête auprès des employeurs de la société de services immobiliers CBRE. Quelque 72 pour cent des entreprises prévoient de modestes réductions d’espace de bureaux. Au lieu de réduire considérablement leurs effectifs, les entreprises modifient leurs plans d’étage pour avoir moins de bureaux dédiés et plus d’espace partagé pour que les gens puissent travailler ensemble lorsqu’ils sont au bureau.

Zillow, pour l’instant, conserve ses bureaux (bien que, pour être juste, il détenait des baux à long terme, il n’a donc pas beaucoup de choix). Au lieu de réduire les effectifs, l’entreprise réaménage ses bureaux pour qu’ils soient davantage axés sur la collaboration, ce qui, selon elle, sera l’objectif principal lorsque ses travailleurs à distance entreront au bureau.

Environ 60 % des employés de Zillow prévoient de travailler à partir d’un bureau une fois par mois ou moins à l’avenir. L’entreprise prévoit de faire venir des employés entièrement à distance quelques fois par an.

« Nous pensons que la collaboration en personne sera toujours très importante au sortir de la pandémie », a déclaré Spaulding de Zillow.

La grande majorité de la collaboration, cependant, devra se faire en ligne.

Pour ceux qui veulent des emplois à distance mais qui ne peuvent pas les obtenir, davantage d’emplois sont susceptibles de devenir distants à l’avenir, car les entreprises utilisent cet avantage comme un moyen d’attirer les employés dont ils ont tant besoin. Le désir de travailler à distance ne semble pas disparaître, et plus d’emplois peuvent être à distance qu’ils ne le sont déjà.