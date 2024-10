« Beaucoup de dirigeants à Wall Street » soutiennent Trump en privé, selon le coprésident de l’équipe de transition

EXCLUSIF: Howard Lutnick, coprésident de l’équipe de transition de Trump et PDG de la société de services financiers Cantor Fitzgerald, a déclaré à Fox News Digital que les dirigeants de Wall Street avaient exprimé en privé leur intention de voter pour l’ancien président Donald Trump et ses politiques « favorables à la croissance ». .

Lutnick s’est assis pour une interview exclusive avec Fox News Digital en marge du rassemblement historique de Trump au Madison Square Garden dimanche.

Lutnick dirige l’équipe de transition Trump-Vance aux côtés de sa coprésidente, Linda McMahon, ancienne administratrice des petites entreprises de l’administration Trump.

« J’ai l’incroyable opportunité de parler à tout le monde du nouveau gouvernement et de ce que nous allons faire », a déclaré Lutnick à Fox News Digital.

« C’est incroyable l’accueil que nous recevons, car de nombreux dirigeants de Wall Street ne veulent pas sortir et en parler, car, à juste titre, ils ont des clients des deux côtés – c’est tout à fait logique », a déclaré Lutnick. « Mais en privé, ils disent : ‘Nous devons élire Donald Trump comme président. Nous devons mettre en place ses politiques. Nous avons besoin de politiques favorables à la croissance.' »

Lutnick a ajouté : « Donald Trump veut rendre à l’Amérique sa grandeur. Kamala Harris veut faire de l’Amérique une Europe – un monde réglementé, réglementé, réglementé où l’on ne peut rien faire ».

Lutnick a déclaré à Fox News Digital que Trump et ceux qui le soutiennent, y compris à Wall Street, veulent « embrasser la grandeur ».

« Quand Donald Trump dit : « Rendons sa grandeur à l’Amérique », nous voulons embrasser la grandeur. Nous voulons embrasser nos grandes entreprises. Nous voulons embrasser notre grande économie. Nous voulons embrasser nos formidables travailleurs. Nous voulons arrêter d’envoyer des fabricants à l’étranger ou au Mexique », a déclaré Lutnick à Fox News Digital. « Employons nos gens ici. Bâtissons ici une excellente industrie. Et comptons totalement sur notre économie pour faire de l’Amérique la meilleure qu’elle puisse jamais être. »

Pendant ce temps, Lutnick a déclaré à Fox News Digital qu’il avait eu une « longue discussion » avec Trump, au cours de laquelle les deux « ont compris comment nous pourrions établir le budget aux États-Unis d’Amérique ».

Lutnick a déclaré qu’il s’était rendu à Brownsville, au Texas, pour rencontrer le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, où les deux avaient discuté de la création d’une commission gouvernementale sur l’efficacité.

« Nous avons consacré du temps au Département de l’efficacité gouvernementale – DOGE », a déclaré Lutnick à Fox News Digital. « Ensemble, lui et moi allons éliminer tous les déchets excédentaires de notre budget de 6 500 milliards de dollars. »

Le « DOGE » serait chargé de mener un audit financier et de performance complet de l’ensemble du gouvernement fédéral et de formuler des recommandations en faveur de réformes drastiques.

Lutnick a déclaré qu’avant Trump, « personne ne s’est jamais soucié du gaspillage. Personne n’a jamais regardé combien d’argent nous dépensons ».

« Nous pensons pouvoir économiser 1 000 milliards de dollars sur notre budget », a déclaré Lutnick. « Il y a tellement de gaspillage. La façon dont nous achetons les choses au gouvernement est scandaleuse. Nous décidons simplement que nous les voulons, et nous les achetons. Il n’y a pas de processus d’appel d’offres. Ils les achètent simplement aux mêmes personnes, encore et encore. , et cela n’a aucun sens. »

Il a ajouté : « Ce n’est tout simplement pas la bonne façon de procéder. »

Lutnick a souligné le retrait désastreux de l’administration Biden-Harris d’Afghanistan, affirmant que l’armée américaine « a laissé derrière elle 80 milliards de dollars d’équipements ».

« Pourquoi ? Si vous quittiez votre maison et que je vous disais de laisser tous les meubles derrière vous, et que vous alliez ensuite dans votre nouvelle maison, quelle serait la première chose que vous auriez besoin d’acheter ? Je dois acheter de nouveaux meubles », Lutnick dit. « Donc, si vous venez de laisser à votre ennemi 80 milliards de dollars d’équipement, combien devez-vous en acheter ? Nous devons acheter environ 150 milliards de dollars pour combattre ces méchants. »

Mais Lutnick a déclaré que c’était « le complexe militaro-industriel qui fait ce qu’il veut avec nous, nous obligeant à dépenser notre argent dans toutes ces guerres et tous ces différents événements ».

« Et c’est pourquoi Dick Cheney et Donald J. Trump ne s’entendent pas, parce que Donald Trump ne veut pas de guerres », a déclaré Lutnick. « Il ne veut pas dépenser cet argent. Et le complexe militaro-industriel, ils adorent ces guerres et disent : ‘Achetons encore des missiles.' »

Lutnick a ajouté : « Donc, nous allons mettre fin aux guerres, nous allons mettre fin aux dépenses et nous allons commencer à économiser de l’argent au gouvernement. »

Lors du rassemblement massif et à guichets fermés de Trump au Madison Square Garden de New York dimanche, Lutnick a rallié ses partisans en soutien à l’ancien président, tout comme Musk.

« Votre argent est gaspillé et le ministère de l’Efficacité du gouvernement va résoudre ce problème », a déclaré Musk. « Nous allons libérer le gouvernement de votre dos et de votre portefeuille. Et l’Amérique ne sera pas seulement formidable. L’Amérique va atteindre des sommets qu’elle n’a jamais vus auparavant. L’avenir va être incroyable. »