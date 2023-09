Beaucoup de dignitaires mais pas de véritable feu d’artifice – seulement un flash électronique – à l’ouverture des Jeux asiatiques

HANGZHOU, Chine (AP) — La cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques samedi en Chine a offert tous les éléments de base d’un événement sportif international majeur.

Les dignitaires ont accueilli le secrétaire général Xi Jinping, les supporters ont rempli à pleine capacité le stade du Centre sportif olympique de Hangzhou, qui compte 80 000 places, et bon nombre des 12 417 participants venus de 45 pays et territoires ont défilé pour ouvrir officiellement le spectacle de deux semaines.

À titre de comparaison, les Jeux olympiques de Paris de l’année prochaine regrouperont environ 10 500 concurrents.

Il manquait cependant une chose importante : de véritables feux d’artifice, du genre explosif qui sentait le pouvoir et les fusibles grillés. Au lieu de cela, les jeux de haute technologie – présentés bien sûr comme des « jeux verts » – proposaient du flash électronique, des animations 3D et un porteur de flambeau virtuel.

Xi a été accueilli par des acclamations sauvages lorsqu’il est apparu, et les fans ont reçu des étoiles lumineuses à LED, ajoutant de l’éclat aux tribunes lorsque les lumières se sont atténuées et que huit soldats bien polis sont arrivés portant le drapeau national au-dessus de leurs têtes.

Les acclamations les plus bruyantes ont été adressées à la délégation chinoise, mais Taiwan, la Corée du Nord et Hong Kong ont également été chaleureusement accueillis. Aucune délégation n’a été huée audible.

Retardés d’un an à cause de la pandémie, les Jeux asiatiques sont le plus grand événement sportif de Chine depuis que le pays a abandonné sa politique zéro COVID-19 au début de l’année.

Parmi les dignitaires présents figuraient le président syrien Bashar al-Assad, qui a laissé derrière lui son pays déchiré par la guerre, le président du Comité international olympique Thomas Bach et le roi Norodom Sihamoni du Cambodge.

Bach est dans une lutte politique sur la gouvernance du Conseil olympique d’Asie et ferait également pression sur Xi pour qu’il ne soutienne pas les jeux multisports séparatistes souhaités par le président russe Vladimir Poutine, la Russie étant probablement interdite l’année prochaine à Paris.

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 se sont déroulés dans une bulle liée au COVID-19. Les Jeux olympiques d’été de 2008 ont marqué l’ascension de la Chine en tant que puissance mondiale. Ces jeux servent d’événement promotionnel pour Hangzhou, la métropole orientale de 8 millions d’habitants qui cherche une scène plus grande, en partie perdue dans l’ombre de Shanghai, toute proche.

« À travers la fenêtre des Jeux asiatiques de Hangzhou, les gens du monde entier verront une Chine digne de confiance, aimable et respectable dans sa nouvelle ère », a déclaré l’agence de presse officielle Xinhua dans un éditorial, faisant écho à l’appel de Xi à raconter l’histoire de la Chine.

Le ralentissement de l’économie et le taux de chômage élevé des jeunes incitent certains habitants à se plaindre que l’argent pourrait être mieux dépensé, incitant les autorités municipales à rassurer le public sur le fait qu’il s’agirait d’un événement « frugal ».

Les revenus provenant des dons et du secteur privé étaient estimés à des centaines de millions de dollars d’ici mars, tandis que les dépenses auraient dépassé 30 milliards de dollars alors que la ville a construit 56 installations sportives, 30 sites d’entraînement, cinq villages pour athlètes ainsi que des infrastructures majeures. investissements.

Cependant, les habitants de la ville sont également conscients que la modernisation des infrastructures n’a été possible que grâce aux jeux et, aux côtés du gouvernement de la ville, ont accueilli favorablement les jeux pour justifier les dépenses.

Ces chiffres géants sont dus à la gamme impressionnante d’événements avec de nombreuses spécialités régionales, sports et jeux que vous ne verrez pas aux Jeux olympiques. Et il y a aussi le cricket, qui devrait participer aux Jeux olympiques dès 2028 à Los Angeles, et certainement en 2032 à Brisbane, en Australie.

Le tarif régional comprend des courses de bateaux-dragons, du sepaktakraw – parfois appelé « kick volleyball » –, du wushu, un art martial chinois, et du kabaddi, un sport de contact populaire sur le sous-continent indien.

Ajoutez à cela une longue liste de ce que les organisateurs appellent des « sports de l’esprit », du bridge aux échecs en passant par le xiangqi (échecs chinois) et l’esport. L’esport connaît un énorme succès après avoir été un sport de démonstration en 2018.

Bien sûr, il y a les anciennes disciplines vues dans tous les Jeux olympiques, comme l’athlétisme, la natation ou le volley-ball. Neuf sports offriront des places de qualification pour les Jeux olympiques : tir à l’arc, natation artistique, boxe, break, hockey, pentathlon moderne, voile, tennis et water-polo.

Bon nombre des 481 épreuves offrent aux petites délégations la possibilité de remporter des médailles, ce qui est souvent impossible aux Jeux olympiques. La Chine a remporté près de 300 médailles aux Jeux asiatiques il y a cinq ans et devrait à nouveau dominer, suivie par le Japon et la Corée du Sud.

La Corée du Nord est présente, tout comme les athlètes féminines représentant l’Afghanistan, et Taiwan – l’île démocratique revendiquée par la Chine comme province séparatiste – présente toujours une équipe solide.

L’équipe afghane est arrivée, comprenant des femmes, et marchant sous le drapeau non-taliban.

Didi Tang a contribué à ce rapport depuis Washington.

Sports AP Asie : https://apnews.com/hub/sports-asia

Stephen Wade, Associated Press